Schlagerstar-Aufgebot bei „Goldener Henne“: Andreas Gabalier und Roland Kaiser rocken Gala

Dieses Event sollten Schlagerfans nicht verpassen: Bei der Goldenen Henne 2022 treten beliebte Stars wie Andreas Gabalier und Roland Kaiser auf.

Bald hat das Warten ein Ende: Am Freitag (7. Oktober) wird in Leipzig die Goldene Henne verliehen. Moderiert wird das prestigeträchtige Event von Florian Silbereisen (41), der auf der Bühne jede Menge prominente Gäste begrüßen wird. Mit dabei sind zahlreiche Schlagerstars, die sich nicht nur Hoffnung auf eine Auszeichnung machen dürfen, sondern auch für das Publikum auftreten. Auch die TV-Zuschauer werden in den Genuss der Live-Konzerte kommen: Der MDR überträgt die Preisverleihung ab 20.15 Uhr.

Für ein musikalisches Highlight wird sicher Andreas Gabalier (37) sorgen. Der Volks-Rock‘n‘Roller brachte im Juni sein neues Album „Ein neuer Anfang“ heraus, das in Deutschland Platz zwei und in Österreich Platz eins der Charts eroberte. Auch mit seinen Konzerten bricht er immer wieder Rekorde: Im August spielte der Schlagersänger auf dem Gelände der Messe München vor 100.000 Fans – vor ihm hatte es noch kein Österreicher geschafft, so viele Karten zu verkaufen. Bei der Goldenen Henne wird Andreas Gabalier seinen Track „Jede Zeit und jeder Held hat seine Wunden“ zum Besten geben. Außerdem geht er als Nominierter in der Kategorie Musik ins Rennen.

Dieses Lied wird Roland Kaiser bei der Goldenen Henne singen

Ein alter Hase im Musikgeschäft ist sicherlich Roland Kaiser (70). Auch er veröffentlichte gerade erst eine neue Platte. Mit „Perspektiven“ schaffte es der Ausnahmekünstler bereits zum zweiten Mal, an der Spitze der deutschen Albumcharts zu landen. Nominiert wurde er allerdings nicht in der Kategorie Musik, sondern Entertainment. Jahr für Jahr begeistert der Schlagerstar die Fans mit seinen fulminanten „Kaisermania“-Shows, die am Dresdner Elbufer stattfinden. Für die kultige Konzertreihe wird er nun möglicherweise mit einer Goldenen Henne ausgezeichnet. In Leipzig wird Kaiser seinen Song „Es ist alles okay“ zum Besten geben.

Viele weitere Music-Acts versüßen dem Publikum die Gala-Nacht. Auch Newcomerin Leony (25) wird auf der Bühne auftreten und ihren Pop-Hit „Remedy“ performen. Darüber hinaus heizt Michael Patrick Kelly (44) den Fans mit seinem Song „Blurry Eyes“ ein. Auch die 1980er-Jahre-Band Alphaville sowie Popstar Adel Tawil (44) sorgen für musikalische Highlights.