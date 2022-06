Roland Kaiser, Andreas Gabalier und Co: Diese Schlagerstars sind für die Goldene Henne nominiert

Wer macht dieses Jahr das Rennen bei der Goldenen Henne? Viele bekannte Schlagerstars stehen auf der Nominierungsliste. (Fotomontage) © MAGO / Oliver Willikonsky & IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Hartenfelser

Wer macht dieses Jahr das Rennen bei der Goldenen Henne? Viele bekannte Schlagerstars stehen auf der Nominierungsliste.

Am 7. Oktober richten sich alle Augen nach Leipzig: Dort wird auf dem Gelände des MDR die Goldene Henne verliehen. Durch den Abend führt niemand geringeres als Allround-Star Florian Silbereisen (40). Bei der Gala darf er viele bekannte Schlagerkollegen begrüßen, die sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen dürfen.

Bereits seine zweite Goldene Henne könnte Musik-Ikone Roland Kaiser (70) erhalten. 2014 wurde er für sein Lebenswerk geehrt, doch vom Ruhestand ist der Sänger noch immer weit entfernt. Auch dieses Jahr begeistert er die Fans wieder mit seinen fulminanten „Kaisermania“-Shows, die schon lange Kultstatus haben. Im Juli und August wird er gleich sechs Konzerte am Dresdner Elbufer geben. Alles in allem Grund genug für eine Nominierung in der Kategorie Entertainment. Dort muss sich der Star gegen so starke Konkurrenz wie Frank Plasbergs (65) Jahresrückblick („2021 – Das Quiz“) und das „Wetten, dass...?“-Comeback von Thomas Gottschalk (72) behaupten.

Fans von Roland Kaiser haben Grund zu feiern. 2022 wird der Schlagerstar endlich wieder live auf der Bühne zu sehen sein. Nach drei Jahren Pause kehrt „Kaisermania“ zurück. © IMAGO/Future Image & Instagram/Roland Kaiser

Andreas Gabalier: Goldene Henne im zweiten Anlauf?

In der Kategorie Musik haben die Schlagerstars ebenfalls gute Karten. Ganz vorne mit dabei ist Volks-Rock‘n‘Roller Andreas Gabalier (37). Erst letzte Woche veröffentlichte der Österreicher sein neues Album „Ein neuer Anfang“, das bei den Fans sofort für helle Begeisterung sorgte. Für die Arbeit an der Platte reiste Gabalier sogar in die US-amerikanische Musikmetropole Nashville. Eine goldene Henne fehlt dem Sänger allerdings noch in seiner Trophäensammlung, denn 2018 ging er trotz Nominierung leer aus.

Damals verlor Gabalier gegen Angelo Kelly & Family - und auch dieses Jahr könnte ihm ein ähnliches Schicksal ereilen: Denn auch Michael Patrick Kelly (44) wurde in der Kategorie Musik nominiert. Zu den weiteren Mitstreitern gehören Rockstar Peter Maffay (72) und Pop-Newcomerin Leony (24). Gute Chancen auf eine Auszeichnung hat auch die Band Santiano. Genau wie bei Roland Kaiser wäre es für die Seemannsrocker schon die zweite Goldene Henne, denn 2015 erhielten sie bereits den Publikumspreis Musik. Wer letztendlich als großer Sieger aus dem Abend hervorgeht, wird sich in wenigen Monaten zeigen.