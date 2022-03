Goodbye Buckingham: Wird Queen Elizabeth den Palast für immer verlassen?

Von: Linda Rosenberger

Teilen

Queen Elizabeth könnte den Buckingham Palace für immer verlassen © picture alliance/dpa/PA Wire | Jane Barlow

Seit Dekaden sitzt Queen Elizabeth II. auf dem britischen Thron. Diese Ära könnte aber bald ein Ende haben, denn sie soll den Buckingham Palast verlassen wollen.

London - Palast oder Schloss? London oder Berkshire? Wenn es um die Wahl seines Zuhauses geht, hat man als Mitglied der royalen Familie die Qual der Wahl, denn immerhin stehen einem nicht nur vier Wände an einem einzigen Ort zur Verfügung. So hat man auch die britische Königin zuletzt, statt im Buckingham Palace, hauptsächlich im Windsor Castle angetroffen. Nun heißt es sogar, dies könnte zum Dauerzustand werden. Denn angeblich will Elizabeth II. dem Palast für immer den Rücken kehren, wie tz.de berichtet.

Die Queen zog wegen der Corona-Pandemie von London nach Berkshire

Seit 70 Jahren sitzt Queen Elizabeth II. nun schon auf dem britischen Thron und der wird geographisch gesehen ja eigentlich fest in London verortet. Das könnte sich jetzt aber grundlegend ändern, denn im dortigen Buckingham Palace, also dem Zentrum der englischen Monarchie, wurde die Königin schon lange nicht mehr gesehen. Stattdessen verweilte sie die letzte Zeit über lieber auf Windsor Castle.

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte sich Elizabeth II. dorthin in Isolation begeben und genau dort wolle sie Gerüchten zufolge nun auch bleiben. „Nachdem sie zwei Jahre in Berkshire gelebt hat, hat die Monarchin keinerlei Pläne zurück nach London in den Buckingham Palast zu kehren“, schreibt die britische Sunday Times.

Kehrt Elizabeth II. dem Buckingham Palace in London endgültig den Rücken?

Doch was bedeutet es für die britische Monarchie, wenn das eigentliche Wochenend- und Ferienhaus der Königin nun zu deren dauerhafter Wohnsitz wird? Einige Veränderungen wird es dann vermutlich schon geben, auch wenn der Umzug keinen radikalen Umbruch mit sich bringen muss. Ihre regelmäßig stattfindenden Audienzen mit dem Premierminister werde die Queen beispielsweise weiterhin telefonisch abhalten, heißt es.

Lesen Sie auch Bericht: Queen will nicht zurück in den Buckingham-Palast Seit zwei Jahren lebt Queen Elizabeth II. in Corona-Isolation auf Schloss Windsor. Und daran soll sich auch nach der Pandemie nichts ändern. Die Monarchin will nicht nach London zurückkehren. Bericht: Queen will nicht zurück in den Buckingham-Palast Queen Elizabeth II. hat Corona: Große Sorge um die britische Regentin Der Buckingham-Palast hat besorgniserregende Nachrichten bekannt gegeben: Queen Elizabeth II. ist an Corona erkrankt. Queen Elizabeth II. hat Corona: Große Sorge um die britische Regentin

An Bedeutung wird der Buckingham Palace wahrscheinlich dennoch nicht verlieren, denn angeblich soll er nach wie vor das Zentrum der britischen Monarchie bleiben. Von dort aus hat man die Spekulationen über die neue Residenz der Königin allerdings noch nicht öffentlich kommentiert. Im Sommer wird die Queen ihr Platin-Jubiläum auf dem Thron feiern und darf sich im Zuge dessen auch über die Gratulationen ihrer Fans freuen.