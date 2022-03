„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner hatte Fehlgeburt

Teilen

Sie teilt das Schicksal vieler Frauen: Auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner hat schon einmal eine Fehlgeburt erlitten. (Fotomontage) © Screenshot Instagram/Danni Büchner

Sie teilt das Schicksal vieler Frauen: Auch „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner hat schon einmal eine Fehlgeburt erlitten.

Mallorca - Tausende Zuschauer vor den Fernsehgeräten fieberten mit, als Jens Büchner (†49) und seine Frau Danni (44) sich in der Auswanderersendung „Goodbye Deutschland“ ein neues Leben am Mittelmeer aufbauten. Zusammen bekamen die beiden zwei Kinder, auch die Schwangerschaft wurde vom VOX-Fernsehteam begleitet.

Was Danni damals nicht erzählte: In der Vergangenheit hat sie schon einmal eine Fehlgeburt erlitten. Wann genau sie das Kind verlor und wer der Vater gewesen wäre, gibt die Wahl-Mallorquinerin nicht preis. In ihrem Instagram-Q&A beantwortet sie die Frage eines Followers, ob sie bereits eine Fehlgeburt erleiden musste, stattdessen nur mit einem einfachen „Ja.“

Neben den Zwillingen mit Jens Büchner hat Danni außerdem noch drei weitere Kinder aus der Ehe mit Yilmaz Karabas. 2009 starb ihr erster Mann auf tragische Weise an Herzversagen. Neun Jahre später musste sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin dann von dem Ballermann-Sänger verabschieden, der seinem Lungenkrebsleiden erlag. In ihrem Leben musste Danni Büchner also schon so einige Schicksalsschläge verkraften.

Am 17. November jährt sich der Todestag von Jens Büchner © IMAGO / Spot on Mallorca & Instagram Screenshot: dannibuechner

Über die Jahre musste Danni Büchner lernen, mit dem Schmerz in ihrem Leben umzugehen

Durch die offene Instagram-Fragerunde erfuhren Danni Büchners Follower erstmals, dass der Tod ihrer beiden Ehemänner nicht der einzige Verlust im Leben des TV-Stars war. Viele ihrer Fans können sich nicht vorstellen, wie die fünffache Mutter diese tragischen Erlebnisse überstehen konnte.

Doch nicht zuletzt aufgrund ihrer Kinder findet Danni immer wieder die Kraft, um weiterzumachen. „Oft werde ich gefragt: Danni, wie hast du das geschafft?“, erzählte die „Promi Big Brother“-Kandidatin in einem früheren BILD-Interview. „Ich habe ja aber gar nichts geschafft. Ich habe einfach überlebt, bis hier hin. Und der Schmerz verändert sich, aber er tut immer noch genauso weh.“

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner versucht das Cafe „Faneteria“ durch die Corona-Krise zu retten © Screenshot Instagram Danni Büchner

Lesen Sie auch Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Heute schaut Danni Büchner hoffnungsvoll in die Zukunft. Nach einer turbulenten Beziehung zu Reality-Star Ennesto Monté (47) schien die Influencerin in dem Unternehmer Sohel Abdoulkhanzadeh (34) zeitweise ihr Glück gefunden zu haben. Doch auch diese Beziehung ist zwischenzeitlich schon wieder gescheitert. Den Traum vom Leben zu zweit gibt Danni trotzdem nicht auf.