„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens zeigt ihren Homeoffice-Platz: Schreibblock und Kugelschreiber

Von: Alica Plate

Caro Robens zeigt ihren Homeoffice-Platz © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

Caro und Andreas Robens gönnten sich kürzlich einen kleinen Kurztrip. Zurück zu Hause angekommen, wartet extrem viel Arbeit auf die beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderer. Auf Instagram zeigt Caro ihren Homeoffice-Platz im Freien.

Mallorca - Caro und Andreas Robens verbrachten einige Tage in Istanbul, nun sind die beiden wieder zu Hause. Dabei scheint einiges an Arbeit liegen geblieben zu sein. Denn nach dem Urlaub der beiden, ging es für die 43-Jährige direkt wieder an den Schreibtisch.

Goodbye Deutschland: Caro und Andreas Robens sind aus ihrem Urlaub zurück

Seit ihrer Auswanderung nach Mallorca, bei der sie von den Kameras der Vox-Doku „Goodbye Deutschland“ begleitet wurde, sind Caro und Andreas Robens deutschlandweit bekannt. Es folgten etliche Teilnahmen an den verschiedensten TV-Shows. Seitdem sorgen die beiden Bodybuilder auch auf Instagram immer wieder für Aufsehen.

Doch das TV-Paar gönnte sich kürzlich eine Auszeit und reiste durch verschiedene Länder. Zurück auf Mallorca angekommen, muss sich Caro Robens jedoch wieder direkt in die Arbeit stürzen. Auf Instagram zeigt sie ihren Homeoffice-Platz.

„Urlaub vorbei- Arbeit voll da. Aber heute ist Homeoffice angesagt. Damit kann man doch leben“, kommentiert die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihr Foto. Darauf zu sehen: Caro Robens, die mit Kugelschreiber und Schreibblock bewaffnet draußen an einem Tisch sitzt. Denn die viele Arbeit hält sie nicht davon ab dennoch das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen.

Doch nicht jeder scheint die Arbeit zur vollsten Zufriedenheit der beiden zu machen. Denn Caro und Andreas Robens trennten sich erst kürzlich nach Beef ums Iron Dinner von ihren Geschäftspartner, da er die Gürkchen falsch geschnitten hat. Verwendete Quellen: Instagram.com/caroline_andreas_robens