„Weihnachten ist nur einmal im Jahr“: Daniela Katzenberger nur mit Weihnachtsmütze in der Badewanne

Von: Alica Plate

Teilen

Daniela Katzenberger mit Weihnachtsmütze in der Badewanne © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger

Statt im Weihnachtsstress zu versinken, gönnt sich Daniela Katzenberger lieber ein Vollbad. Nur mit einer Weihnachtsmütze bekleidet schickt sie ihren Fans heiße Grüße.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Dezember 2021. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Mallorca - Schlüpfrige Weihnachtsgrüße von Daniela Katzenberger. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin hat für ihre jährlichen Wintergrüße dieses Mal ganz auf Klamotten verzichtet. In einer prallgefüllten Badewanne liegt die 35-Jährige und grinst mit einer Mütze auf dem Kopf frech in die Kamera. Ein Bild, das etliche Fans begeistert.

Ihren Körper gekonnt in Szene zu setzen, ist für Daniela Katzenberger kein Problem - immer wieder postet der TV-Star auf Instagram freizügige Bilder und verdreht ihren Fans reihenweise die Köpfe. Während andere Stars vor dem geschmückten Weihnachtsbaum posieren und ihren Fans so weihnachtliche Grüße zukommen lassen, setzt die Kultblondine eins drauf und zeigt sich nur mit Weihnachtsmütze in der Badewanne. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Daniela Katzenberger verschickte heiße Weihnachtsgrüße

„Weihnachten ist nur einmal im Jahr und das ist für jeden ganz klar: Mit viel Leckereien und ner ordentlichen Pute, zieht auch an Weihnachten keiner ne Schnute“, heißt es in ihrem selbst ausgedachten Gedicht - doch darauf scheinen bei dem Foto sicherlich die wenigsten einen Blick geworfen zu haben. Denn neben ihren Weihnachtsgrüßen posiert Dani ohne Bekleidung in einer Wanne.

Doch wer jetzt denkt, er hätte einen freien Blick auf Danielas Körper, der hat sich geschnitten. Denn mit Hilfe eines Pfeilers, der mittig der Wanne steht, verdeckt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin clever verschiedene Zonen ihres Körpers. Dabei grinst sie schelmisch in die Kamera. Ein weihnachtlicher Schnappschuss, der sich sehen kann und bereits über 24.000 Followern gefällt. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA