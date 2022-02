Goodbye Deutschland: Daniela Katzenberger steht zu ihrer Cellulite

Von: Alica Plate

Goodbye Deutschland: Daniela Katzenberger steht zu ihrer Cellulite (Fotomontage) © picture alliance/dpa | Henning Kaiser /Screenshot/Instagram/danielakatzenberger

Goodbye Deutschland-Star Daniela Katzenberger meldete sich auf Instagram mit einem ehrlichen Body-Update zurück. Fans sind begeistert.

Mallorca - Daniela Katzenberger (34) ist schon lange dafür bekannt, zu sich und ihrem Körper zu stehen. Auf Instagram gibt der „Goodbye Deutschland“-Star ihren Fans immer wieder ein Update von ihrem Körper. Dabei teilte sie nun ein knallhart ehrliches Bild von ihrer Cellulite. Statt Bodyshaming erntet sie von ihren Fans reihenweise Komplimente.

Goodbye Deutschland: Daniela Katzenberger zeigt sich im Bikini

Sie macht den Worten #mehrrealitätaufinstagram alle Ehre. In einem pink, weiß gestreiften Bikini flaniert Daniela Katzenberger (alle Infos zum TV-Star) auf einer Luftmatratze und präsentiert ihren Fans dabei ihr Hinterteil. Darauf deutlich zu sehen: Mehrere Dellen, die den Körper der 34-Jährigen zieren. Doch statt sich dafür zu schämen und wie viele andere TV-Stars das Bild zu bearbeiten, konfrontiert sie ihre Follower mit der Wahrheit. Denn, dass sie mit solchen Schönheitsmakel leben kann, macht sie nicht zuletzt in ihrer Instagram-Caption deutlich.

Daniela Katzenberger präsentiert ehrliche ihre Cellulite © Screenshot/Instagram/danielakatzenberger

Goodbye Deutschland: Daniela Katzenberger zeigt ihre Kehrseite - Fans begeistert

„I love Orangenhaut“ – „Ich liebe Orangenhaut“, kommentiert die Katze den Schnappschuss. Ein ehrlicher Anblick, der auch bei ihren Fans reihenweise auf Begeisterung trifft. „And we love you“, sind sich die Follower einig. „Einfach für deine Echtheit und dafür, dass du dich im Gegensatz zu diesen ganzen anderen gephotoshoppten Insta-Sternchen einfach so zeigst, wie du wirklich bist, und wie wir alle nun mal sind.“ Andere meinen: „Genauso sieht nämlich die Realität aus und das finde ich super. Du bist so herrlich ehrlich. Bleib so!“

Doch auch wenn die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin immer wieder unter Beweis stellt, zu ihrem Körper zu stehen, schreckt sie auch nicht vor Operationen zurück. So schien ihre Oberweite schon länger ein Dorn im Auge zu sein, weshalb sie sich erst kürzlich eine Straffung unterzog. Auch dies thematisierte sie auf ihrem Instagram-Account und schafft damit eine herrlich ehrliche Mischung. Und genau für diese Ehrlichkeit feiert sie das gesamte Netz. Ihre Message: Stop Bodyshaming! Und genau damit trifft sie den Zahn der Zeit! (Diese Auswanderer sind gnadenlos gescheitert)