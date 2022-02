„Bitte hört auf“: Danni Büchner überwältigt von Dating-Anfragen ihrer männlichen Fans

Von: Alica Plate

Danni Büchner bekommt auf Instagram Dating-Anfragen © Screenshot/Instagram/dannibuechner

Seit kurzem ist klar: Danni Büchner ist wieder Single! Auf Instagram erhält die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin seitdem etliche Dating-Anfragen, weshalb sie ihren Followern nun eine klare Ansage machte.

Köln - Danni Büchner (43) scheint, was die Liebe angeht, vom Pech verfolgt zu sein. Nach der On/Off-Beziehung mit Ennesto Monté, die eine öffentliche Schlammschlacht mit sich zog, wurde kürzlich bekannt, dass auch die Liebe zu Sohel Abdoulkhanzadeh (34) verflogen ist.

Öffentlich gab Danni Büchner am Montagabend (31.01.2022) bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ bekannt, dass der 34-Jährige per WhatsApp mit ihr Schluss gemacht hätte. Doch Trübsal scheint die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin deshalb nicht blasen zu müssen, denn die hübsche Brünette erhält auf Instagram etliche Dating-Anfragen. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Danni Büchner lehnt Dating-Anfragen ab

Nach nur wenigen Monaten ist Schluss! Dass Danni dies unbedingt öffentlich an die große Glocke hängen muss, kommt bei etlichen Fans nicht gut an. Doch die 43-Jährige steht zu ihrer Entscheidung und wirft ihrem Ex sogar vor, sie nur ausgenutzt zu haben, um durch sie an Fame zu kommen. Vorwürfe, die Sohel immer wieder von sich weist.

Das Drama scheint vorerst vom Tisch zu sein und bei Daniela landen seitdem etliche Dating-Anfragen im Postfach, wie sie in ihrer Instagram-Story nun deutlich machte.

„Danke für all eure Nachrichten. Aber es gibt Momente, die man privat klären muss ... Und an all die Männer da draußen: BITTE hört auf mir eure Dating-Angebote zu schicken. Kein Bedarf!“, stellt Danni Büchner klar. Scheint also ganz so, als sei der TV-Star noch nicht bereit, erneut auf Männerfang zu gehen. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA