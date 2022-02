Danni Büchner schon wieder Single: Sohel hat via WhatsApp Schluss gemacht

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner verrät, dass Sohel Abdoulkhanzadeh sie verlassen hat © RTL & Screenshot Instagram: dannibuechner

Liebes-Aus bei Danni Büchner. Wie die ehemalige IBES-Teilnehmerin in der „Stunde danach“ des Dschungelcamps verrät, hat „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Sohel sie vor wenigen Stunden verlassen - und das per WhatsApp.

Mallorca - Die Sohel-Kette ist ab. Eigentlich werden in der „Stunde danach“ die Dramen aus dem Dschungelcamp mit ehemaligen Campern rekapituliert. Doch in der letzten Ausgabe dreht sich plötzlich alles um Danni Büchner (43). Denn die gibt überraschend das Liebes-Aus ihrer neuen Beziehung bekannt.

Mit ihm sollte endlich alles gut werden. Erst vor wenigen Wochen machte die Witwe von Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) ihre Beziehung zu Sohel Abdoulkhanzadeh (34) öffentlich. Nach einer turbulenten On/Off-Liebe mit Ennesto Monté (46) im vergangenen Jahr schien die 43-Jährige endlich angekommen. Doch jetzt ist schon wieder alles aus. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Per WhatsApp Schluss gemacht - Danni Büchner ist wieder Single

„Ich sehe, dass du heute ein bisschen traurig bist“, kitzelte es Olivia Jones in der „Stunde danach“ aus ihr heraus. Der Grund: Sohel habe mit Danni Schluss gemacht. Erst wenige Stunden vor Aufzeichnung der Show. Besonders schlimm: der Auswanderer beendete die Beziehung per WhatsApp!

Danni Büchner offenbart in der „Stunde danach“ das Liebes-Aus mit Sohel © RTL

Wollte Sohel nur Fame? - Danni Büchner zweifelt an seinen Absichten

Sie sei enttäuscht, so Danni, „dass Menschen immer mehr reden als sie sollten.“ Was genau diese kryptische Andeutung bedeuten könnte, macht Olivia Jones deutlich: „Ich habe gemerkt, was dein großes Problem ist. [...] Dass viele dir schöne Augen machen, weil sie natürlich wissen - Fame, Likes und dass sie natürlich über dich bei Goodbye Deutschland Fuß fassen können.“

Vielleicht tue sie ihm Unrecht, aber Danni habe das Gefühl, ihr Ex sei auf Fame und Follower aus gewesen. „Ich war und werde nicht die Person sein, die öffentlich irgendwelche Schlammschlachten macht“, erklärt sie. Wir dürfen gespannt sein. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA