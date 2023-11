„Goodbye Deutschland“-Fans entsetzt: Steff Jerkel für tot erklärt

Eine Schlagzeile hat bei „Goodbye Deutschland“-Fans für Bestürzung gesorgt: Sie besagte, dass Star-Auswanderer Steff Jerkel gestorben sei.

Mallorca – Prominente müssen sich immer wieder mit Falschmeldungen über ihr Leben auseinandersetzen. Angebliche Beziehungen, Schwangerschaften oder vermeintliche Geheimprojekte sorgen bei Reality-Stars und Hollywoodlegenden gleichermaßen für schlechte Laune. „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel (54) hatte es jetzt allerdings mit einer besonders schockierenden Meldung zu tun: Der TV-Auswanderer wurde von Unbekannten kurzerhand für tot erklärt.

Falsche Todesmeldung: Steff Jerkel will seine Fans wissen lassen, dass er wohlauf ist

„Traurige Nachricht: ‚Goodbye Deutschland‘-Star Steff Jerkel ist tot“, steht über einem augenscheinlich echten YouTube-Video, das Jerkel in seiner Instagram-Story geteilt hat. In den vergangenen Wochen hatte Steff Jerkel seiner Anhängerschaft mehrfach gesagt, dass er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Wie unter anderem RTL berichtet, musste der TV-Star Anfang Oktober sogar zeitweise ins Krankenhaus, da er eine schlimme Lungenentzündung entwickelt hatte.

Kein Wunder also, dass Jerkels Fans der Fake-Todesnachricht zunächst Glauben schenkten. „Ich habe so viele Nachrichten bekommen“, schreibt Jerkel auf Instagram. „Witzig finde ich es auch nicht.“

Steff Jerkel machte sich nach falscher Todesmeldung vor allem um seine Mutter Sorgen

Insbesondere eine Person wurde von der falschen Schlagzeile kurzzeitig in ein tiefes Loch geworfen: Steff Jerkels Mutter. Der Wahlmallorquiner erzählt dazu in seiner Instagramstory: „Für meine Mutter war es ein schlimmer Schock, weil sie es per Telefon erfahren hat. Für sie war es richtig hart.“ Doch auch Jerkel selbst gibt zu, dass ihn die Falschmeldung durchaus verängstigt habe. „Da bekommt man schon Gänsehaut, wenn man das plötzlich liest“, gibt er offen zu.

Ganz schön gruselig: Im Netz kursierte eine falsche Todesmeldung über „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel. © Screenshot/Instagram/steff.jerkel; Screenshot/RTL+/Goodbye Deutschland (Fotomontage)

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Steff Jerkel bei seinen Fans mit einem Update: Nach einer Hunde-Attacke ist der Familienvater zu Hause rausgeflogen. Verwendete Quellen: RTL, Instagram