„Goodbye Deutschland“-Fans feiern „Model“-Foto von Danni Büchners Tochter Jada

Von: Linda Rosenberger

Startet Danni-Büchner-Tochter Jada bald als Model durch? (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Jada Karabas/Danni Büchner

Sehen wir sie bald auf Laufstegen und Magazincovern? Derzeit begeistert Jada Karabas, die Tochter von „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner, mit einem ganz speziellen „Model“-Foto. Ihre Fans hat sie unlängst überzeugt.

Mallorca - Eigentlich kennen wir Jada Karabas (18) aus „Goodbye Deutschland“ und nicht aus „Germany‘s Next Topmodel“, aber wer weiß, ob sich das nicht vielleicht bald schon ändert? Zumindest scheint Danni Büchners (44) Tochter, die diese in ihre Ehe mit Kultauswanderer Jens Büchner (†49) mitbrachte, besonders fotogen zu sein. So begeistert Jada ihre Follower auf Instagram gerade mit einem besonders ansehnlichen Post, wie tz.de berichtet.

Jada Karabas wurde den Vox-Zuschauern durch die Vox-Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ bekannt

Wie man sich vor den Kameras bewegt, das hat sich Jada Karabas womöglich schon längst von ihrer bekannten Mutter Danni Büchner und ihrem Stiefvater Jens Büchner abgeschaut. Gemeinsam standen die beiden ja schon etliche Male vor der Kamera und haben die Zuschauer auch in der Vox-Doku „Goodbye Deutschland“ immer wieder auf sich aufmerksam gemacht. Schnell wurden die Büchners zu den Publikumslieblingen und auch die weiteren Familienmitglieder der Kult-Auswanderer rückten vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit.

Daran hat sich auch nach Jens Büchners Tod nicht viel geändert. Denn auch nachdem der Reality-Star vor beinahe vier Jahren viel zu jung seiner Krebserkrankung erlag, sind seine Frau und der gemeinsame Nachwuchs sowie Jens‘ Stiefkinder immer noch regelmäßig im deutschen TV und vor allem auch in den sozialen Netzwerken präsent.

Jada Karabas begeistert ihre Follower auf Instagram mit „Model“-Foto

Das gilt auch für Jens Büchners Stieftochter Jada Karabas, die noch aus der ersten Ehe seiner Frau Danni stammt. Nun darf sich auch die junge Lady auf ihrem Instagram-Account über zahlreiche Follower freuen.

Jada Karabas‘ Follower sind begeistert von ihrem neusten Schnappschuss © Screenshot/Instagram/Jada Karabas

Die begeisterte Jada nun auch erneut mit einem ganz besonderen Post: einem im klassischen schwarz-weiß-Look gehaltenen Foto, das sie in adretter Pose zeigt. „Bildhübsch“, „das schönste Mädchen von allen“ oder „super schön“ sind nur ein paar Beispiele der euphorischen Kommentare, die Danni Büchners Tochter für ihr Bild bekommt. „Du könntest ein Model werden“ gibt es außerdem zu lesen sowie das schmeichelhafte Kompliment „Jada, du siehst super aus“.

Auch Danni Büchners Tochter Joelina Karabas macht gerade mit einem Foto von sich reden

Dabei ist Jada Karabas aber nicht das einzige Mitglied der Vox-Auswandererfamilie, das gerade wegen eines Fotos in die Öffentlichkeit geraten ist. So macht auch ihre Schwester Joelina gerade mit einem Bild von sich reden, das allerdings nicht ganz so gut gelungen sein scheint wie Jadas Post.

