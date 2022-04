Goodbye Deutschland: „Für immer zusammen“: Manu Reimann macht Konny süße Liebeserklärung

Manuela Reimann macht ihrem Mann Konny eine süße Liebeserklärung © instagram.com/manuelareimann

Zuckersüße Liebeserklärung! Manuela Reimann zeigt in einem emotionalen Instagram-Beitrag ihre Liebe zu ihrem Partner. Die Prominente zitierte dabei die Zeilen eines romantischen Songs.

Hawaii – Manuela Reimann (53) und ihr Ehemann Konny Reimann (66) scheinen verliebt wie am ersten Tag zu sein! Die ursprünglich aus Bruchsal stammende „Goodbye Deutschland“-Prominente und ihr Liebster halten sich aktuell im sonnigen Hawaii auf, wo sie seit 2015 auf der O‘ahu-Trauminsel ihr drittes „Konny-Island“ betreiben.



Auf Instagram ließ die Auswanderin ihre Follower jetzt an einem schönen Schnappschuss von sich teilhaben, auf dem sie mit ihrem Liebsten händchenhaltend am paradiesischen Strand von Oahu auf Hawaii zu bewundern ist. Im Rahmen ihres emotionalen Social-Media-Beitrags bezog sich die Prominente auf Rick Astleys (56) Song „Together Forever“ und zitierte einige der Songzeilen des Hits, die sie ihrem Ehemann widmete.

Sie schrieb: „Für immer zusammen und niemals zu trennen. Für immer zusammen, wir zwei. Und weißt du nicht, ich würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, für immer mit dir zusammen sein.” In der Bildunterschrift gab die ehemalige Reality-TV-Darstellerin auch den Namen des Künstlers an, der das romantische Lied singt.

Manuela Reimann: Süße Liebeserklärung an Konny Reimann

Manuela Reimann fügte der romantischen Liebeserklärung zudem die Hashtags #together, #hawaii, #ohana und #lovemylife hinzu. Die emotionale Widmung des Stars an ihren Liebsten scheint auch bei ihren Fans besonders gut angekommen zu sein, die begeisterte Kommentare über den romantischen Beitrag hinterließen.

Einer der Follower der Auswanderin schwärmte dabei: “Oh, wie schön! Ihr beide seid füreinander geschaffen. Alles Liebe und bleibt gesund.” Wir sind begeistert von Manus süßen Liebeserklärung!