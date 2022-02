Joelina Karabas postet Bikini-Bild: „Die Größe meiner Taille hat nichts mit meinem Wert zu tun“

Von: Alica Plate

Joelina Karabas postet Bikini-Bilder und macht ihren Hatern eine klare Ansage © Screenshot/Instagram/joelinakrbs

Joelina Karabas erreichen beinahe täglich fiese Hass-Nachrichten. Doch das hält die Tochter von Daniela Büchner nicht davon ab, sich auf Instagram im Bikini zu präsentieren. Dabei machte sie ihren Followern nun eine klare Ansage.

Mallorca - Mit Hass im Netz kennt sich nicht nur Danni Büchner gut aus, auch Töchterchen Joelina Karabas muss sich immer wieder mit heftigen Anfeindungen auf Instagram auseinandersetzen.

Dabei wird besonders die Figur der 21-Jährigen kritisiert. Scheint es in den sozialen Medien immer so, als könnten diese Hass-Nachrichten der taffen „Goodbye Deutschland“-Auswanderin nichts anhaben, machte sie nun ein trauriges Geständnis. Extratipp.com von IPPEN.MEDIA berichtet.

Joelina Karabas spricht sich für Body-Positivity aus

„Manchmal habe auch ich Momente, bei denen ich in den Spiegel schaue und nicht zufrieden mit mir bin“, gesteht Joelina Karabas unter ihrem neusten Instagram-Beitrag und betont dabei, dass es auch ihr nicht immer leicht fallen würde, dem Druck auf Social Media standzuhalten. „Es lassen mich auch die Kommentare andere nicht immer kalt“, fügt sie hinzu.

Doch sich deshalb unterkriegen lassen, kommt für die 21-Jährige dennoch nicht infrage. „Gerade deshalb ist es mir so wichtig, auf das Thema Body-Positivity aufmerksam zu machen und ich versuche es auch zu leben“, stellt sie klar und bringt es anschließend auf den Punkt: „Die Größe meiner Taille hat nichts mit meinem Wert zu tun.“

Joelina Karabas macht anderen Frauen Mut

Eine Message, die sicherlich vielen Frauen hilft sich und ihre Figur so zu akzeptieren, wie sie ist. Denn obwohl auch an Joelina die Hass-Nachrichten nicht spurlos vorbei gehen, lässt sie sich davon nicht kleinmachen und postet das, was ihr gefällt. Genau das stellt die Tochter von Danni Büchner anschließend auch in ihrer Instagram-Story unter Beweis.

Joelina Karabas macht ihren Followern eine klare Ansage © Screenshot/Instagram/joelinakrbs

Dabei veröffentlicht sie verschiedene Bikini-Fotos von sich und richtet sich anschließend an ihre Follower: „Bitte bitte ihr Mädels da draußen, glaubt immer an euch selber & lasst euch nichts einreden, was nicht der Wahrheit entspricht. Jede Frau hat das Recht das anzuziehen, was sie möchte. Und genau das gleiche Recht habe ich auch.“

Ein Statement, das unter die Haut geht und hoffentlich etliche Menschen dazu veranlasst, bei der nächsten Hass-Nachricht nochmal genau zu überlegen, ob sie andere tatsächlich verletzen wollen...