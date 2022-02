„Wie geil ist das denn?“ Manu Reimann zeigt ihr Arschgeweih im Bikini - Fans begeistert

Von: Alica Plate

Manu Reimann begeistert ihre Fans mit einem Bikini-Bild © Screenshot/Instagram/manuelareimann

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Manu Reimann stellt mit einem Foto im Bikini ihr Arschgeweih zur Show - Fans sind begeistert.

Hawaii - Manuela Reimann scheint das neue Jahr am Strand von Hawaii einzuläuten. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin postete kürzlich einen heißen Schnappschuss und hinterließ ihren Fans Neujahrsgrüße. Dabei sticht etlichen Followern ein besonderes Detail ins Auge.

In einen blauen Zweiteiler gehüllt steht der TV-Star im Wasser und stellt dabei ihre Kehrseite auf Instagram zur Show. Ihre Hände formt sie dabei zu einem Herz und lässt ihre Follower unter dem Beitrag wissen: „SHAKA zu einem neuen Jahr … und DANKE zum alten Jahr: für ein paar neue Menschen in meinem Leben, dem rauskicken von ein paar … gesund zu sein … und dankbar an diesem wunderschönen Ort auf unserer Mutter Erde zu wohnen … und jetzt warte ich mal ab was 2022 so bringen wird.“ Aufmerksamen Fans sticht dabei eine Sache direkt ins Auge. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Manu Reimann steht zu ihrer „Jugendsünde“

Denn Manu scheint zu ihrer „Jugendsünde“ zu stehen. Auf ihrem Schnappschuss im Badeanzug stellt sie ganz unverblümt ihr Arschgeweih zur Show. Eine Tatsache, die etliche Fans extrem begeistert.

„Ach wie geil ist das denn, die Manu hat ein Arschgeweih. Ich finde es gut, dass du dazu stehst und es nicht mit einem Cover-up zu kaschieren. Bleib so wie du bist, ihr seid ein klasse Team und eine tolle Familie. Alles Gute euch für 2022 und bleibt gesund“, kommentiert ein Follower das freizügige Foto der TV-Auswanderin.

Fans von Manu Reimanns Bild begeistert © Screenshot/Instagram/manuelareimann

„Auch ein schöner Rücken kann entzücken", schaltet sich ein anderer ein, während ein dritter meint: „Mega Foto. Happy New Year. Neues Jahr, neue Abenteuer."