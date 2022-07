Minus 12 Kilo in 8 Wochen: Lisha zeigt sich nach Diät total erschlankt

Von: Julia Hanigk

Lisha teilt auf Instagram ihre Fitnesserfolge. © Screenshots Instagram/ lishaandlou_the_originals

YouTuberin Lisha nahm durch Corona einige Kilos zu. Inzwischen hat sie alles wieder runter. Sie verlor 12 Kilo in acht Wochen.

Mallorca - YouTuberin Lisha Savage (36) sah man gerade erst zusammen mit ihrem Partner Lou bei „Das perfekte Promi-Dinner“. Die Influencer wanderten zusammen nach Mallorca aus. Doch die Coronazeit setzte Lisha ganz schön zu, wie sie auf Instagram zugab – inzwischen hat sie aber wieder ihre alte Form erreicht. Lisha teilt dazu ein Foto ihres durchtrainierten Körpers im Bikini.

Lisha trainierte ihre Coronapfunde wieder ab

„Ich habe unaufhaltsam zugenommen“, erzählte sie in ihrer Story auf der Social-Media-Plattform schon Anfang des Monats. Da sie sich unwohl fühlte, wollte die 36-Jährige das ändern und unterzog sich einer Abnehmroutine. Lisha sagte: „Ich hatte immer 65 Kilogramm“, nach der Pandemie seien es circa elf Kilo mehr gewesen, genau genommen 76,8 Kilo. Wie viele andere konnte die Influencerin nicht ihrer gewohnten Routine im Fitnessstudio nachgehen.

Vorher-Nachher-Vergleich: Lisha teilte, dass sie Corona aus der Bahn geworfen hatte. © Screenshot Instagram/lishaandlou_the_originals

Das holte Lisha nun nach und teilte schon vor einiger Zeit ein Zwischenergebnis mit zwei Bildern, zwischen denen zehn Kilo liegen. Inzwischen hat die YouTuberin noch einmal nachgelegt und teilt ihr Ergebnis stolz via Instagram-Story. „-12 Kilo in 8 Wochen“, schreibt sie zu einem Foto von sich im gelben Bikini, der ihre Muskeln perfekt in Szene setzt.

Lisha verlor in acht Wochen 12 Kilogramm

Die YouTuberin fühlt sich offenbar wieder rundum wohl in ihrer Haut, wie auch ein Foto im blauen Jumpsuit zeigt. Zu dem Spiegelfoto schreibt sie: „Wenn dir plötzlich Klamotten passen, die du zwei Jahre nicht tragen konntest, weil zu eng.“

Lisha verlor 12 Kilo in 8 Wochen. © Screenshot Instagram/lishaandlou_the_originals

Beim perfekten Promi-Dinner sprach Lisha kürzlich auch über ihre Kinderplanung mit Lou. Sie fühle sich erst über 40 bereit für Kinder, teilte sie mit. Verwendete Quellen: instagram.com/lishaandlou_the_originals