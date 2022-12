„Mega Body“: Peggy Jerofke begeistert Fans mit heißem Bikini-Bild

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Peggy und Steff lassen es sich in Dubai gu gehen © Screenshots Instagram: peggyjerofke

Am Strand von Dubai lässt sich Peggy Jerofke gerade die Sonne auf den Bauch scheinen. Ihren Fans weiß der „Goodbye Deutschland“-Star aus der Ferne mit hotten Bikini-Fotos einzuheizen.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Januar 2022. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Dubai - Hinter Peggy Jerofke (45) liegen ein paar anstrengende Monate. Gerade erst hatten ihr Partner Steff Jerkel (53) und sie das Sommerhaus der Stars hinter sich gelassen, da erschütterte Steffs Krebserkrankung das Glück der kleinen Familie. Doch der Tumor konnte nach einer Operation zum Glück entfernt werden. Auch Peggy selbst legte sich für einige Beauty-Eingriffe unters Messer, ließ sich in der Schweiz sowohl ihr Gesicht lasern, als auch ihre Oberweite neu machen.

Nach so viel Stress gönnen sich die beiden Kultauswanderer von Goodbye Deutschland jetzt erst einmal eine kleine Auszeit in Dubai. Es wird geschlemmt, die Stadt erkundet und mit Tochter Josephine (3) im Pool geplantscht. Doch Peggy hat nicht nur Qualitytime mit ihrer Familie im Sinn, auch an ihre über 101.000 Follower hat die 45-Jährige gedacht. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Peggy Jerofke begeistert ihre Fans mit heißen Bikini-Bildern

Auf Instagram zeigt sich Peggy im Bikini am Strand. Dabei können ihre Fans nicht nur einen Blick auf ihre neue Oberweite werfen, sondern gleich den ganzen Körper der 45-Jährigen bestaunen. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Unter ihrem Post hagelt es Flammen- und Herzchenaugen-Emojis für Peggy.

„Wow. Peggy. Deine Figur ist der Hammer“, freut sich ein Fan. „Perfekt“ und „Wow“, lauten die Urteile zweier weiterer User. „Mega Figur“, erkennt auch die Nächste an, während ein weiterer Fan schreibt: „Toll siehst du aus, Peggy!“

Peggy Jerofkes Fans feiern die Auswanderin für ihre Bikini-Bilder © Screenshots Instagram: peggyjerofke

Bei so viel positivem Feedback ihrer Fans kann Peggy ihre Auszeit bestimmt noch ein klein wenig mehr genießen. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA