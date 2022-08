„Heiße Frau“: Caro Robens begeistert das Netz im extravaganten Sommerlook

Von: Sarah Wolzen

Caro Robens bringt das Netz mit ihrem sommerlichen Outfit zum Kochen © Instagram: caroline_andreas_robens

Caro Robens macht gerade mit Ehemann Andreas Urlaub. Dabei zeigt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihr neuestes Sommer-Outfit. Und bringt ihre Fans damit total zum Ausrasten.

Menorca - Caro (43) und Andreas (55) Robens gönnen sich gerade einen kleine Auszeit vom stressigen Auswanderer-Alltag. Mit der Fähre ging es von der einen Baleareninsel auf die nächste. Nun wird auf Menorca erst einmal entspannt.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens im Urlaub

In ihren Instagramstorys nehmen die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer ihre Follower mit auf ihren Kurztrip. Ob beim entspannten Chillen am Pool oder beim Gambas essen im Restaurant - die Community der Robens ist immer dabei. Natürlich hat auch Caro wieder einmal ein Schmankerl für ihre Fans parat und beweist auch im Urlaub ihre unverwechselbare Stilsicherheit.

Im bunten Sommerkleid mit raffinierter Schnürung, das einen tiefen Blick in ihr Dekolleté erlaubt, posiert die 43-Jährige an der Hafenpromenade. Besonderes Highlight des sommerlichen Looks: die zwei verschiedenfarbigen High Heels, die dem Outfit noch einen extra Pfiff verpassen.

Caro Robens begeistert ihre Fans mit ihrem Urlaubs-Look

Ihre Fans flippen bei diesem Anblick gleich aus. In der Kommentarspalte häufen sich die Herzchen-und Flammenemojis. „Super Bild, Caro“, freut sich ein Fan, „ich liebe dein Outfit“ ein anderer. „Deine Schuhe sind auch der Oberhammer“, findet der Nächste. „Machst wie immer eine gute Figur!“, macht dieser Follower Caro ein Kompliment. „Heiße Frau“, lautet ein weiterer Kommentar.

Na mit soviel Zuspruch von der Community urlaubt es sich doch gleich noch viel schöner! Erst kürzlich sorgte Caro Robens mit einem Corsagen-Outfit für viele Diskussionen im Netz. Verwendete Quellen: instagram.com/caroline_andreas_robens