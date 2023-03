„Goodbye Deutschland“-Star Anna Heiser hat Angst, dass ihre Kinder sie nicht mehr brauchen

Von: Florian Schwartz

Anna Heiser geht in ihrem Mama-Dasein voll auf. Doch eine anstehende Operation bereitet dem „Bauer sucht Frau“-Star jetzt große Sorgen.

Namibia – „Goodbye Deutschland“-Star Anna Heiser (32) hat ihr Familienglück in Namibia gefunden. Nach ihrer Teilnahme bei der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ war die gebürtige Polin 2017 zu Bauer Gerald auf den schwarzen Kontinent gezogen. 2021 wurde das Liebesglück der beiden durch Sohn Leon gekrönt. Ein gutes Jahr später folgte Töchterchen Alina. Auf ihrem Instagram-Account postet die Auswanderin regelmäßig Bilder aus dem gemeinsamen Familienalltag. Doch bei Anna steht in nächster Zeit eine wichtige OP an. In ihrem jüngsten Posting offenbart die Zweifach-Mama, was daher im Moment ihre größte Angst ist.

„Goodbye Deutschland“-Star Anna Heiser: Sie muss operiert werden

In den sozialen Netzwerken teilt Anna Heiser jetzt ein gemeinsames Foto mit ihren beiden Kids. Auf diesem wird Töchterchen Alina im Laufstall liebevoll von ihrer Mama gestreichelt, alles unter der Beobachtung von Brüderchen Leon. Das Trio scheint unzertrennlich zu sein – doch Anna weiß, dass ihr in wenigen Tagen eine harte Prüfung bevorsteht.

„Am Freitag findet meine Kiefer OP statt“, kommentiert die Auswanderin das Foto. Anna erklärt, dass die Operation aus medizinischen Gründen notwendig sei. Da heißt es jetzt „Augen zu und durch!“ Allerdings ist es nicht der Eingriff, der ihr große Sorgen bereitet.

Trennungsschmerz kurz vor OP: Anna Heiser hat Angst, nicht mehr gebraucht zu werden

„Ich gebe zu, ich habe Angst“, verrät Anna Heiser in ihrem Posting weiter. „Aber keine Angst vor Schmerzen – ich habe Angst, so lange ohne meine Kinder zu sein.“ Neben der Sorge, ob ihre „beiden Räuber“ auch wirklich gut versorgt werden, ist es vor allem die „Angst davor, nicht mehr gebraucht zu werden“, was die Zweifach-Mama quält.

Auch wenn Anna weiß, dass sie deswegen jetzt von einigen Fans in den sozialen Netzwerken als „Dramaqueen“ abgestempelt wird, will sie mit ihrer Sorge nicht allein sein. Die Vollblut-Mama vertraut aber voll und ganz auf die Unterstützung aus ihrem familiären Umfeld. „Gerald und Doris werden Leon und Alina gut versorgen“, erklärt Anna weiter, „und ich hoffe, möglichst schnell mich zu erholen, um dann für sie da sein.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Anna Heiser Angst um ihre Kinder hat. 2021 hatte ein YouTube-Video über plötzlichen Kindstod bei der Polin panische Angst um ihr eigenes Baby ausgelöst.

Verwendete Quellen: rtl.de, instagram.com/anna_m._heiser/