„Wie aus dem Gesicht geschnitten“: „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien zeigt seinen Sohn

Chris Töpperwien fühlt sich sichtlich wohl in seiner neuen Paparolle. © Instagram/Chris Töpperwien

Chris Töpperwien ist ziemlich stolz auf seinen kleinen Sohn. Jetzt veröffentlichte der TV-Star einen Schnappschuss im Partnerlook.

Los Angeles – Er könnte nicht stolzer sein! Chris Töpperwien (48) ist Vater eines kleinen Sohnes geworden. Der selbsternannte Currywurstmann und seine Ehefrau Nicole hatten vor einigen Monaten bekannt gegeben, ein gemeinsames Kind zu erwarten. Ende Dezember erblickte der kleine Lino dann endlich das Licht der Welt. Dass sich für den „Goodbye Deutschland“-Star mit der Ankunft seines Kindes einiges verändert hat, bewies Töpperwien bereits mit seinem ersten Instagram-Posting nach der Geburt.

Damals schrieb der TV-Auswanderer zu einem Foto der kleinen Familie: „In der Sekunde, in der du deinen Sohn zum ersten Mal in Händen hältst, bleibt die Welt stehen. Denn jetzt ist es die perfekte Welt und sie dreht sich von nun an um dich. Unsere kleine perfekte Welt: Lino #20122022.“ Jetzt legte Chris Töpperwien mit einem niedlichen Vater-Sohn-Schnappschuss nach. Und seine Fans sind begeistert vom Partnerlook der beiden Jungs.

Chris Töpperwien posiert auf Instagram mit seinem Sohn im Partnerlook

Dass Chris Töpperwien ein Rolling-Stones-Fan ist, wissen sicherlich schon einige seiner Social-Media-Follower. Der kleine Lino soll offenbar in die Fußstapfen des Wahl-Amerikaners treten. Auf einem aktuellen Instagram-Post sind Vater und Sohn zumindest in passenden Rolling-Stones-Shirts zu sehen. Dazu schrieb Töpperwien: „Papa was a Rolling Stone!“

Fans des Currywurstbudenbesitzers sind begeistert von dem süßen Foto und gratulieren Chris Töpperwien zur Geburt seines Kindes. Einigen fällt dabei schon jetzt die Ähnlichkeit der beiden auf. Ein User kommentierte beispielsweise: „Wie aus dem Gesicht geschnitten!“ Eine weitere Nutzerin schrieb: „Ach wie süß! Der kleine hat exakt deine Augen.“ Da kann Papa Chris wirklich mächtig stolz sein!