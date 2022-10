„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchners Tochter Jada will Model werden

Jada Karabas möchte sich als Model versuchen. Die 17-Jährige nimmt dafür an einem professionellen Fotoshooting teil. © Instagram

Danni Büchners (43) Tochter Jada Karabas (17) hat große Pläne: Sie will ein Model sein. Ihre Mutter Danni ist vor circa sechs Jahren zu ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) auf die sonnige Baleareninsel Mallorca gezogen. Ihre Auswanderung wurde regelmäßig in dem VOX Format „Goodbye Deutschland“ mitgefilmt und ausgestrahlt. Ihre treuen Fans können weiterhin den Alltag von Mutter und Tochter im Fernsehen miterleben – So auch Jadas neues Ziel, Model zu werden.

Durch ihr Leben vor der Kamera ist Jada bereits an die Aufmerksamkeit gewöhnt. Sie ist hat bereits mit über 34 Tausend Followern auf Instagram eine große Reichweite als Influencerin aufgebaut. Unter ihren Fotos ermutigen sie die Fans immer wieder: „Sie wird ein Model“. Ein anderer Fan schreibt: „Du könntest ein Model werden, bist so hübsch“.

Die 17-Jährige ist bereits als Influencerin bekannt - Wird sie nun Model?

Die 17-Jährige Jada hat einen Traum: Sie will als Model arbeiten, die Cover von Zeitschriften zieren und auf dem Laufsteg glänzen. Dafür muss natürlich auch trainiert werden. Daher nimmt die 17-Jährige an ihrem ersten professionellen Fotoshooting mit einem Promifotografen teil. Wie das gelaufen ist, erfahren die Fans am Freitag um 20:15 Uhr auf VOX.