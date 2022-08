„Goodbye Deutschland“-Star Iris Klein führte vor Peter eine Scheinehe

Von: Stella Rüggeberg

Iris Klein ist seit 17 Jahren mit Peter Klein verheiratet. In ihm hat sie nach mehreren gescheiterten Ehen die große Liebe gefunden. © Instagram/iris_klein_mama_

Iris Klein ist seit 17 Jahren mit ihrem Ehemann Peter verheiratet und scheint in ihm die große Liebe gefunden zu haben. Diese suchte sie Jahre lang vergeblich. Ihre anderen Ehen waren nur „Zweckehen“ wie die Mamaa von Daniela Katzenberger offenbart.

Mallorca - Nach knapp 17 Jahren sind Iris Klein und Ehemann Peter immer noch total verliebt. Davor war die „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin schon einige Male verheiratet. Verliebt war sie aber in keinen davon so richtig.

„Damit wir die Wohnung behalten durften“: Iris Klein führte vor Peter eine Zweckehe

In Désirée Nicks (65) Podcast „Lose Luder“ erzählte die 55-Jährige: „Es war tatsächlich so, dass ich mit 17 Jahren und schwanger zu Hause in Ludwigshafen saß und dann sagte man uns, man bekomme keine Wohnung, wenn man nicht verheiratet ist.“ Aus der Ehe mit Jürgen Katzenberger stammt Tochter Daniela Katzenberger.

„Genauso schnell, wie wir geheiratet haben, damit wir die Wohnung behalten durften, so schnell haben wir uns auch wieder scheiden lassen“, erklärt Iris Klein weiter. „Wenn du mich heute fragst, denke ich: ‚Nee, das kann gar nicht die große Liebe gewesen sein‘“, stellt sie klar. Auch bei Andreas Frankhauser fand Iris Klein nicht die große Liebe: „Wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir uns eher wie Bruder und Schwester oder wie beste Freunde lieben“, so die Dreifachmama.

Iris Klein musste mit 22 Jahren und zwei Kindern im Frauenhaus schlafen

Später folgte eine weitere Zweckehe zum iranischen Choreografen Shahram Ali Ahmadi, den sie nur heiratete, um ihm einen Wohnsitz in Deutschland zu ermöglichen. Erst vor 17 Jahren fand sie dann in Peter Klein die große Liebe. Gemeinsam wohnt das Paar auf Mallorca.

Die Dreifachmama hat es faustdick hinter den Ohren. Mit 22 Jahren hatte Iris Klein „gar nichts mehr“ und musste mit ihren Kindern in einem Frauenhaus unterkommen. Niemand aus der Familie habe sie unterstützt und ihr Hilfe angeboten. Verwendete Quellen: Podimo „Lose Luder“ Podcast, promiflash.de, Instagram.com/iris_klein_mama_