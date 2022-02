„Ich meine es wirklich ernst“: Joelina Karabas will Wahrsagerin werden

Von: Sarah Wolzen

Joelina Karabas sucht auf Instagram einen Job als Wahrsagerin © Screenshots Instagram: joelinakrbs

Eigentlich macht Joelina Karabas gerade Karriere als Influencerin. Doch nun scheint es, als würde sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin beruflich umorientieren wollen. Denn wie sie jetzt bei Instagram verrät, möchte die Tochter von Danni Büchner nun Wahrsagerin werden.

Mallorca - Ist es nun so weit, dass Joelina Karabas (22) sich endlich einen richtigen Job sucht? Schließlich ist es genau das, was ihr viele Hater seit langem vorwerfen: Sie habe nichts gelernt. Dass Joelina ihr Geld als Influencerin verdient, scheinen einige nicht anerkennen zu wollen.

Nun sieht es tatsächlich so aus, als würde die älteste Tochter von Danni Büchner (43) sich beruflich umorientieren wollen. Denn wie die 22-Jährige in ihrer jüngsten Instagramstory verrät, strebt sie jetzt eine Karriere in der Hellseher-Branche an. Richtig gelesen - Joelina möchte Wahrsagerin werden. Extratipp.com* von IPPEN.MEDIA berichtet.

Joelina Karabas sucht einen Job als Wahrsagerin

„Ich habe eine Bitte an euch“, appelliert sie an ihre Follower. „Wenn ihr eine Stellenanzeige findet, wo eine Wahrsagerin gesucht wird, bzw. eine Person, die unnormal krasse Menschenkenntnis hat, bitte schickt sie mir. Ich möchte mich dafür bewerben.“ Der Grund: „Jedes Mal“ würde sie „so viele Sachen voraussehen“ und alles würde am Ende „genau so passieren“, wie Joelina es vorausgesehen hat.

Wer nun glaubt, dass Joelina sich einen Spaß mit ihren Fans erlaubt, der irrt. Denn der 22-Jährigen ist es mit ihrem Berufswunsch sehr ernst. „Ich meine es wirklich ernst, das ist jetzt auch nicht lustig, oder so“, beteuert Joelina und hofft, dass ihre Follower „beim nächsten Mal“, wenn sie eine Wahrsagerin gesucht ist, an sie denken.

Eine besondere Ausbildung oder Qualifikation für den Hellseherberuf bringt sie wohl nicht mit. Bei Joelina scheint es sich eher um ein Naturtalent zu handeln. Auch eine Arbeitsprobe hat sie bisher nicht veröffentlicht. Vielleicht wäre es für künftige Bewerbungen sinnvoll, würde Joelina auflisten, welche Ereignisse sie vorhergesehen hat und wie diese letztlich eingetroffen sind. *extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA