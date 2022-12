„Will diesen Body zurück“: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha will zunehmen - hat aber Angst davor

Teilen

Lisha würde gern wieder so aussehen, wie auf dem rechten Bild. Aktuell ist sie noch schlanker. © Instagram/Lisha

Nach ihrem extremen Gewichtsverlust vermisst Netz-Star Lisha ihre weiblichen Kurven. Gleichzeitig fürchtet sie sich vor lästigen Extra-Kilos.

Acht Monate lang verfolgte Lisha Savage (36) eine Radikal-Diät. Die Influencerin nahm während dieser Zeit satte 21 Kilo ab. Dabei ernährte sie sich lediglich von Wasser und Obst und nahm „sicher nicht gesunde“ Appetitzügler ein. „Ich habe etwas getan und sehr viel verzichtet“, berichtet sie ihren Fans damals auf Instagram.

Nun scheint Lisha allerdings ihren Rundungen hinterher zu trauern. In ihrer Story teilte die Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmerin ein altes Spiegel-Selfie, auf dem sie ihren Körper im engen Sport-Outfit zur Schau stellt. Die brünette Schönheit trägt figurbetonte Leggings und ein Crop Top, welche ihren durchtrainierten Bauch in Szene setzen. Bereits auf diesem Foto ist Lisha sehr schlank, hat aber nicht ganz so sehr wie aktuell. Zu dem Foto schrieb sie: „Ich will diesen Body zurück. Da habe ich 62 statt 54 Kilo gewogen.“

Lisha litt früher an einer Essstörung

Allerdings verspürt die Youtuberin großen Widerwillen, ihre strengen Essensregeln aufzugeben. „Aber ich will keine 6 Kilo zunehmen, weil ich Angst habe, dass es dann wieder mehr werden“, gestand sie. Obwohl Lisha ihre alten Kurven vermisst, scheint die Furcht vor Extra-Pfunden noch größer zu sein.

Dass die „Goodbye Deutschland“-Darstellerin ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Körper hat, ist bekannt. Bereits im jungen Alter litt sie an einer Essstörung. „Ich war sehr dünn als Kind, wirklich sehr dünn, und trotzdem war ich irgendwie immer der Meinung, ich wäre nicht dünn genug und hab mir den Finger in den Hals gesteckt. Heimlich, wenn wir gegessen haben und solche Sachen, damit ich bloß nicht zunehme“, enthüllte sie im vergangenen Monat gegenüber RTL. Die alten Dämonen würden die Mallorca-Auswanderin noch immer einholen. „Ich glaub, aus so einer Essstörung kommt man nie so wirklich raus, glaub ich, bin ich bis heute nicht“, so Lisha.