„Richtig heiße Bilder“: Marion „Krümel“ Pfaff zeigt sich ganz freizügig beim Duschen

Von: Claire Weiss

Krümel genießt derzeit eine Auszeit bei ihrem Skiurlaub © Instagram/kruemel_mallorca_official

Krümel, auch bekannt als Marion Pfaff, lässt es sich in ihrem Skiurlaub gerade gutgehen. Ihre Fans lässt sie nicht nur auf die Piste mit, sondern auch in die Dusche.

Hinweis: Liebe Leserinnen und Leser, dieser Artikel stammt ursprünglich vom Januar 2022. Wegen seiner großen Beliebtheit in den sozialen Medien haben wir ihn für Sie aus dem Archiv geholt.

Bei Minus 5 Grad Celsius genießt Marion Pfaff (49) aktuell ihren Skiurlaub in der Schweiz. In ihrer Instagram-Story lässt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ihre Fans an ihrer Auszeit teilhaben. Sie zeigt traumhafte Schneelandschaften, eisige Berge und steile Pisten. In voller Montur inklusive Schneehose, Winterjacke und Skischuhen ist die 49-Jährige bestens gewappnet gegen die Kälte. Doch für ein heißes Foto lässt die Wahlmallorquinerin alle Hüllen fallen.

Krümel postet Dusch-Foto - Fans sind sprachlos

„Es gibt nichts Schöneres als eine heiße Dusche nach der Piste ...“, schreibt Marion Pfaff unter die zwei Bilder, die sie bei Instagram postet. So wie Gott sie schuf, zeigt sich Krümel unter der Dusche. Auf dem ersten Bild zeigt sie sich völlig hüllenlos von vorne. Auf dem zweiten präsentiert sie ihre Kehrseite.

Doch wer sich jetzt allzu sehr freut, der wird enttäuscht: denn eine Glasscheibe liegt zwischen dem Betrachter und der Partysängerin. Nur verschwommen ist die Figur von Marion zu erkennen.

Fans sind von so viel nackter Haut trotzdem vollkommen von den Socken. Zahlreiche finden keine passenden Worte und kommentieren die heißen Bilder stattdessen lediglich mit Flammen-Emojis und Herzen. „Ich verliebe mich gerade ...“, schwärmt ein Fan, dem es nicht die Sprache verschlagen hat. Ein anderer findet die Schnappschüsse „verboten heiß!“

Fans kommentieren fleißig das Bild von Krümel © Instagram

Ein dritter denkt bereits einen Schritt weiter: „Das sind mal richtig heiße Bilder! Würd dringend vorschlagen, dass du mal in den Playboy kommst!" Und so mancher Fan mit lebhafter Fantasie wünscht sich direkt in die Dusche zu Krümel: „Super geil duschen. Zu zweit wär es nicht schlecht!"