„Goodbye Deutschland“-Star Peggy Jerofke zeigt ihren Sixpack im Bikini

Peggy Jerofke zeigt sich im Bikini am Strand © Instragram: peggyjerofke

Peggy Jerofke scheint regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Denn die TV-Auswanderin zeigt jetzt auf Instagram stolz ihren Waschbrettbauch.

Phi Phi Islands, Thailand – Peggy Jerofke (46) lebt eigentlich auf der Baleareninsel Mallorca. Mit einem Kamerateam begleitete die TV-Show „Goodbye Deutschland“ die Auswanderung der gelernten Bürokauffrau, die seitdem auch in anderen Reality-Formaten zu Gast war. Derzeit hält sich Peggy mit ihrer Familie jedoch nicht am Mittelmeer, sondern am pazifischen Ozean auf. Die Fernseh-Gastronomin urlaubt nämlich im sonnigen Thailand und versäumt es dabei nicht, ihren Followern in den sozialen Medien einige Schnapsschüsse vom familiären Badespaß bereitzustellen.

Auf dem ersten der zwei Bilder ist Peggy Jerofke mit ihrer Tochter beim Schwimmen zu sehen. Eng umschlungen plantschen die beiden ausgelassen — und auch wenn auf der Aufnahme nur ein Teil von Peggys Gesicht zu sehen ist, wird schnell klar, dass der Ausflug ans Meer ein Riesenspaß für Mama und Tochter ist. Neben die Fotos schrieb die Mittvierzigerin auf Instagram: „Paradies! Es ist so traumhaft schön hier, als ich das letzte Mal hier war, träumte ich noch davon Mama zu sein. Es war damals schon schön hier, aber mit dir ist es einfach perfekt!“

Peggy Jerofke stellt auf den Urlaubsfotos ihren Waschbrettbauch zur Schau

Auf der zweiten Urlaubsaufnahme ist Peggy Jerofke alleine zu sehen. Entspannt liegt sie auf dem Bug eines traditionellen thailändischen Holzbootes und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Ein rot-gemusterter Bikini und eine Sonnenbrille bilden das Strandoutfit der Mallorquinerin, die in ihrer Wahlheimat offensichtlich schon vor der Thailand-Reise einiges an Sonne tanken konnte. Ihr braungebrannter Körper besticht dabei vor allem mit einem durchtrainierten Sixpack, auf das Peggy ziemlich stolz sein kann.

Auch ihre Fans und Follower sind begeistert von den Urlaubsbildern der Fernsehschönheit. „Schöne Fotos“ und „Genießt die Zeit“ sind nur einige der gut gemeinten Kommentare unter Peggy Jerofkes Beitrag. Und nur ein kurzer Blick auf den idyllischen Hintergrund der Reiseaufnahme lässt erahnen, dass Peggy und ihre Tochter zweifelsfrei eine wunderbare Zeit in Thailand haben werden: Grün bewachsene Felsen umrahmen das kristallklare Wasser der Bucht — ein echtes Paradies eben.