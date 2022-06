Nur 200 Gramm Reis am Tag - so will „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel abnehmen

Steff Jerkel will abspecken © Instagram/goodbyedeutschland.vox & Instagram/steff.jerkel & Instagram/PeggyJerofke

Steff Jerkel will unbedingt abspecken. Eine radikale Reis-Diät soll ihn 20 Kilo leichter machen - dafür muss der TV-Star allerdings hungern.

Kilo-Frust bei Steff Jerkel (52)! Der Mallorca-Auswanderer hat seine überschüssigen Pfunde ordentlich satt. Aus diesem Grund unterzieht er sich bereits seit mehreren Wochen einer radikalen Diät, von der er sich einen möglichst schnellen Abnehm-Erfolg erhofft. Seine Hungerkur ist jedoch nicht unbedingt zum Nachmachen zu empfehlen: Denn der „Goodbye Deutschland“-Darsteller isst derzeit nur 200 Gramm Reis pro Tag. Dass er seinem Körper damit nichts Gutes tut, ist Steff bewusst. „Alles, was ich mache, ist ungesund“, räumt er im Interview mit Bunte.de ein.

Doch wieso tut sich der TV-Star das eigentlich an? „Ich hatte mich so ein bisschen gehen lassen“, zeigt er sich unzufrieden mit seinem Körper. Schon jetzt ist Steff deutlich erschlankt, doch am Ziel angekommen ist er noch nicht. Bis zum 16. Juli will er insgesamt 20 Kilo abnehmen, 25 wären ihm sogar noch lieber.

Ins Rollen gebracht wurde Steffs Diät durch eine Abnehm-Challenge seines Golf-Clubs. Gemeinsam mit Freunden konkurriert er um den Sieg – es geht um ein Preisgeld von stolzen 10.000 Euro. Kein Wunder, dass der Bar-Betreiber unbedingt gewinnen will. Trotzdem ist er sich bewusst: „Das wird ein richtig harter Kampf!“

Steff Jerkel hat „die schlimmste Ernährung aller Zeiten“

Denn leicht fällt es Steff natürlich nicht, sich kalorientechnisch derart einzuschränken. „Im Moment esse ich nur 500 bis 600 Kalorien am Tag, das ist echt eine Qual. Heute Nacht habe ich nur von Essen geträumt“, gesteht er. Normalerweise greift der Ex-„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer gerne zu, wenn sündige Leckereien aufgetischt werden. „Süßigkeiten, Currywurst, Pommes. Ich habe ja die schlimmste Ernährung aller Zeiten. Ich esse kein Gemüse“, gibt er unumwunden zu.

Seine Frau Peggy Jerofke (46) kann dem nur zustimmen. „Kein Fisch, kein Salat, gar nix“, beschwert sie sich über Steffs Essgewohnheiten. Die Reality-TV-Darstellerin ist besorgt, dass ihr Mann nach seiner Diät den berühmten Jo-Jo-Effekt erlebt – das sei nämlich schon öfter vorgekommen. „Steff macht das ja wirklich sein ganzes Leben so“, kann sie aus Erfahrung berichten. Ob der Wahl-Mallorquiner seine schlanke Linie dieses Mal halten kann, wird sich zeigen.