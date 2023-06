„Goodbye Deutschland“-Star Sven Florijan zeigt, wie viel er abgespeckt hat

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Sven Florijan dokumentiert seine Gewichtsabnahme auf Instagram und teilt seine Fortschritte. (Fotomontage) © Instagram/svenflorijan

Das „Goodbye Deutschland“-Paar Sven und Sebi Florijan sorgt erneut für Schlagzeilen. Dieses Mal dreht es sich jedoch nicht um ihre Auswanderung, sondern um Svens Fortschritt meiner seiner Gewichtsabnahme. Auf Instagram teilte er ein Foto, das seine Transformation eindrucksvoll dokumentiert.

Sven Florijan, der gemeinsam mit seinem Partner Sebi auf Mallorca ein neues Leben aufgebaut hat, hat sichtbar an Gewicht verloren. Mit einem Foto auf seinem Instagram-Account präsentiert er stolz seinen Fortschritt.

„Tatsächlich schon etwas abgenommen. Nicht viel, aber immerhin. Love my life“, freut sich „Goodbye Deutschland“-Star Sven in der Bildunterschrift. Seine Instagram-Community ist begeistert von seinem Erfolg. Zahlreiche Fans liken den Beitrag und kommentieren seinen Erfolg. „Du schaffst das“, schreibt unter anderem eine Userin. „Stark“, findet ein anderer Fan.

„Goodbye Deutschland“-Stars Sven Florijan und Sebi: So läuft das Lokal in Cala Ratjada

Sven und Sebi sind bereits mitten in der Saison mit ihrem Lokal Bon Sol in Cala Ratjada. Für den Sommer haben Sven und Sebi Florijan einige Änderungen im Bon Sol geplant. Jeden Donnerstag gibt es einen Barbecue-Abend, und alle zwei Wochen tritt ein Sänger im Lokal auf. Sven plant sogar eine Travestie-Show, arbeitet jedoch noch an der Umsetzung und den Kosten.

Bereits im April bekam Sven Besuch von seiner ehemaligen Künstler-Kollegin „Eve Champagne“, die als „Hamburgs Nr.1 Queen of Burlesque“ angekündigt wurde.