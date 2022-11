„Todtraurig“: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel vermisst Peggy und macht ihr Liebeserklärung

Von: Sarah Wolzen

Nach 25 gemeinsamen Jahren ist die Beziehung von Steff Jerkel und Peggy Jerofke vorbei. Die beiden „Goodbye Deutschland“-Stars haben vor wenigen Tagen ihre Trennung bekannt gegeben. Jetzt macht Steff seiner Ex eine rührende Liebeserklärung.

Mallorca - Es war ein großer Schock für alle „Goodbye Deutschland“- Fans. Bei Vox ließen zwei Kultauswanderer nach wochenlangen Gerüchten die Bombe platzen: Das einstige Traumpaar Steff Jerkel (52) und Peggy Jerofke (46) hat sich getrennt.

„Goodbye Deutschland“-Kultauswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel haben sich getrennt

25 Jahre gingen die Mallorca-Auswanderer gemeinsam durchs Leben, machten sich auf der Baleareninsel einen Namen als Gastronomen, nahmen neben „Goodbye Deutschland“ auch an anderen Reality-Formaten, wie dem „Sommerhaus der Stars“ oder „Kampf der Realitystars“ teil. Ihre Liebe musste so einige Höhen und Tiefen meistern, wie etwa die langersehnte Geburt ihrer Tochter Josephine oder Steffs Hautkrebserkrankung.

Nur wenige Tage nach Bekanntgabe des Liebes-Aus widmet Steff seiner Ex nun eine emotionale Botschaft und macht deutlich, wie wichtig ihm Peggy auch nach der Trennung noch ist. Bei Instagram schreibt der Auswanderer: „Ich danke Dir für alles, was Du mir gegeben, gelehrt und für mich aufgegeben hast. Wir haben 25 (!!) Jahre zusammen verbracht. Wer schafft das heute noch? Wir haben so ein krasses Leben zusammen gehabt. Kaum jemand würde uns unsere Geschichten glauben. Du warst immer mein Ruhepuls, mein Gleichgewicht. Es wird so schwer ohne Dich.“

Steff Jerkel und Peggy Jerofke 1998 lernte Steff Jerkel lernte Peggy Jerofke in Arenal auf Mallorca kennen. 2009 wandern die beiden zusammen auf die Baleareninsel aus. Dort eröffneten sie ein griechisches Restaurant. Seit 2014 stehen die beiden regelmäßig für die Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“ bei VOX vor der Kamera. 2018 wurde ihre Tochter Josephine dank künstlicher Befruchtung geboren. 2020 bekam Steff Jerkel die Diagnose TTP (Thrombotisch-thrombozytopenische Purpura). Das war aber kein Grund für das Paar, einen Gang zurück zu schalten. 2021 zogen sie in die Promi-WG von „Das Sommerhaus der Stars“. Verwendete Quelle: rtl.de

Steff macht Peggy emotionale Liebeserklärung

Peggy sei eine „tolle Frau“, „ein noch besserer Mensch“ und eine „noch unglaublichere Mutter“, der Steff für immer dankbar dafür sein werde, die gemeinsame Tochter Josephine geboren zu haben. „Ich weiß nicht genau, wann und wo wir uns verloren haben, aber ich bin todtraurig. Ich dachte an die Ewigkeit bei uns zu 100 Prozent. Ich werde immer für Dich da sein. Ich vermisse die Familie“, so der „Goodbye Deutschland“-Star weiter.

Die beiden würden durch ihre Tochter immer miteinander verbunden sein, erklärt Steff und beendet seine emotionale Botschaft mit einem „danke Peggy.“ Während Steff und Peggy das Ende ihrer Liebesbeziehung bekannt geben, wird bei einem anderen „Goodbye Deutschland“-Paar „Ja“ gesagt - die Auswanderer Christopher und Chantal heiraten in einem Hippie-Zelt, feiern 48 Stunden lang durch. Verwendete Quellen: instagram.com/steff.jerkel; rtl.de