Graham Nash schickt Joni Mitchell noch immer Blumen

Die kanadische Rock-, Jazz-, und Folkmusikerin Joni Mitchell war in den späten 60er Jahren mit dem britischen Musiker Graham Nash liiert. © Mikrut Zorrilla/dpa epa/dpa

Ihre Beziehung liegt lange zurück, doch zum Geburtstag schickt Musiker Graham Nash Woodstock-Legende Joni Mitchell jedes Jahr Blumen. Sie sei eine große Liebe seines Lebens gewesen.

London/New York - Der britisch-amerikanische Musiker und Songwriter Graham Nash (CSNY, The Hollies) schickt seiner früheren Partnerin Joni Mitchell noch immer jedes Jahr Blumen zu ihrem Geburtstag. „Sie war eine große Liebe meines Lebens. Wir sind ständig in Kontakt“, sagte Nash der Deutschen Presse-Agentur.

Er fügte hinzu: „Und jedes Jahr an ihrem Geburtstag schicke ich ihr Blumen - seit dem Jahr, in dem wir uns getrennt haben.“ Er zeigte sich zudem sehr erleichtert, dass die kanadisch-amerikanische Sängerin nach einer schweren Erkrankung im vergangenen Jahr wieder auf die Bühne zurückkehrte.

Der inzwischen 81-jährige Nash war zwischen 1968 und 1970 mit der nun 79 Jahre alten Mitchell liiert - eine Zeit, die für beide eine wichtige Schaffensperiode war. Beide gelten als Legenden des Folk-Rocks und der Woodstock-Generation. Am 19. Mai will Graham Nash sein neues Album mit dem Titel „Now“ veröffentlichen. Anfang September tritt er im Rahmen seiner Tournee unter anderem in Zürich (5.9.), München (6.9.), Berlin (8.9.) und Hamburg (9.9.) auf. dpa