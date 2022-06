„Doppelmoral des Grauens“: Rapper Gzuz greift Amira Pocher an

Von: Claire Weiss

Weil sie Werbung in eigener Sache macht: Rapper Gzuz macht Amira Pocher Vorwürfe © Instagram/Amira Pocher & Instagram/ gzuz187_official

Zwischen den Pochers und Gzuz herrscht schon länger dicke Luft. Nun schießt der Rapper öffentlich gegen Amira Pocher. Und das, weil sie - wie eine Influencerin - Werbung für Nagellack macht.

Oliver Pocher verdient sich sein Brot damit, auf Instagram über Influencerinnen herzuziehen. Bildschirmkontrolle nennt er das. Doch nun macht ausgerechnet seine Ehefrau das, wofür er andere kritisiert: Werbung für Beautyprodukte im sozialen Netzwerk.

Rapper Gzuz schießt gegen Amira Pocher im Netz

Amira Pocher hat nämlich mit „Fayble“ eine eigene Kosmetikmarke. Diese hat nun fünf neue Nagellackfarben herausgebracht, die Amira mit ihren Followern sofort teilen möchte. „OUT NOW!! Bin gespannt, wie ihr die Farben kombiniert“, schreibt die Frau von Oliver Pocher unter ihren Instagram-Beitrag, der sie freudestrahlend mit bunt lackierten Nägeln zeigt.

An Rapper Gzuz geht das natürlich nicht unbemerkt vorbei. Er nutzt die Gelegenheit, um gegen Amira Pocher zu auszuteilen: „Aber gegen andere Influencer schießen, die versuchen, mit Werbung Geld zu machen“. Für ihn die „Doppelmoral des Grauens“.

Auch Fans hinterfragen Amira Pochers Verhalten

Und auch unter ihren Fans gibt es Kritiker. „So einem Produkt, was man selbstverständlich selbst niemals in der Lage wäre, selber zu entwickeln, einfach seinen Namen aufzudrücken“, sei „so ziemlich das Gleiche, was zig Influencer auch machen“, wirft eine Followerin ihr vor. Amira Pocher reagiert ungerührt: „Schau mal ins Impressum“!

Erst kürzlich gab es unter Fans eine Auseinandersetzung. „Warum macht man das dann?“, meckerten sie, als Amira Pocher sich ein altes Tattoo entfernen ließ. Verwendete Quellen: Instagram/Amira Pocher, Instagram/gzuz187_official, Tag24.de