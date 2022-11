„Ich zahle und sie kocht“: Oliver und Amira Pocher haben klare Rollenverteilung

Wie sieht die Rollenverteilung eigentlich bei den Pochers aus? Bei „Grill den Henssler“ verraten die beiden, wer Zuhause eher den Kochlöffel schwingt. (Fotomontage) © RTL/Frank Hempel

Hausarbeit macht sich nicht von alleine, auch nicht bei den Promis! Aber wie läuft die Rollenverteilung eigentlich im Hause Pocher ab? Comedian Oliver Pocher (44) und Amira (30) sind mittlerweile schon seit sechs Jahren zusammen. Das Paar gab sich 2019 das Ja-Wort, die beiden TV-Stars haben zwei gemeinsame Kinder. In ihrem Podcast „Die Pochers hier!“, der hin und wieder für Schlagzeilen sorgt, plaudern die zwei Promis gerne über ihr Privatleben.

Jetzt lässt das Paar bei „Grill den Henssler“ noch tiefer blicken! In der Show stellen Oli, und vor allem Amira, ihre Kochkünste unter Beweis. Auf dem Menü steht ein Kartoffel-Vogerlsalat im Brickteig mit Paradeiser-Creme als Vorspeise, osmanisches Backhendl mit scharfen Pickles und rotem Reis als Hauptspeise und Feigenknödel mit Sesamsauce als Dessert. Wie die beiden sich wohl in der Küche schlagen?

In der Pressemitteilung der Show verriet Olli bereits den Grund, warum er in der Show nicht besonders hilfreich sein wird. Der Comedian hält sich nämlich gerne von der Küche fern! „Wir haben da eine klassische Rollenverteilung. Ich zahle und sie kocht. Ich liebe das und habe mir das genauso ausgesucht!“.

Er zahlt, sie kocht: Wie läuft die Kindererziehung?

Olli zahlt und Amira steht in der Küche - aber wie sieht es bei der Kindererziehung aus? Was ihre Kinder angeht, zieht das Paar an einem Strang. „Ich lege viel Wert darauf, dass das Handy beim Essen nicht auf dem Tisch liegt und sie ‚bitte‘ und ‚danke‘ sagen, dass ihnen nicht der Arsch nachgetragen wird und sie wissen, wo der Teller hingehört. [...]”, erklärt Olli. Das letzte Wort hat allerdings Amira, denn er sei letztlich in der Erziehung der ‘Good Guy’. „Ja, die Strengere bin tatsächlich ich!“, stimmt Amira ihrem Mann zu.

Die „Grill den Henssler“-Folge mit Amira und Oliver Pocher wird am 6. November um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt