„Mein größtes Abenteuer beginnt erst jetzt“: Jasmin Wagner (Blümchen) erwartet mit 42 Jahren ihr erstes Kind

Von: Sarah Wolzen

Jasmin Wagner freut sich über ihr erstes Kind © Instagram: jasminwagnerofficial & IMAGO / Chris Emil Janßen

Babynews bei Jasmin Wagner. Die Sängerin, die einst als Blümchen bekannt wurde, erwartet nun ihr erstes Kind. Und das mit 42 Jahren.

Berlin - Für Jasmin Wagner (42) stehen gerade alle Zeichen auf Neuanfang. Wie die Sängerin gerade erst auf Instagram verkündete, ist sie frisch geschieden von ihrem Exmann Frank Sippel. „Dankbar für alles Gute, was wir teilten und was ich lernen durfte als sich alles veränderte. Voller Vorfreude auf alles, was nun für mich bereitsteht,“ so die 42-Jährige.

Für Jasmin Wagner beginnt ein neuer Lebensabschnitt

Und das ist eine ganze Menge! Denn Jasmin Wagner ist nicht nur bereits seit anderthalb Jahren wieder vergeben. Mit ihrem neuen Freund, einem dänischen Modeschöpfer erwartet „Blümchen“ auch ihr erstes Kind.

Die Sängerin ist bereits im sechsten Monat schwanger. Gegenüber bild.de verrät sie: „Ich fühle mich voller Energie. Das Baby kommt im Winter. Ich bin gespannt, ob ich dann noch in meine Winterstiefel passe.“

Jasmin Wagner erwartet mit 42 Jahren ihr erstes Kind

Der Wunsch nach einem Baby sei erst jetzt entstanden, so die 42-Jährige. Sowohl für Jasmin Wagner als auch für ihren neuen Lebensgefährten ist es das erste Kind. „Wir machen diese Erfahrung beide zum ersten Mal. Das größte Abenteuer beginnt jetzt,“ freut sie sich.

Verwendete Quellen: bild.de