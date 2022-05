„Große, ehrliche Klappe wie ich“: Danni Büchner lernt Lisha kennen - sie werden sofort Freunde

Von: Claire Weiss

Danni Büchner und Lisha lernen sich kennen © Instagram/Danni Büchner

Da scheinen sich zwei gefunden zu haben! Auf einem Event auf Mallorca treffen die beiden „Goodbye Deutschland“-Auswanderinnen Danni Büchner und Lisha aufeinander. Sie verstehen sich auf Anhieb!

Palma - Die zwei haben ganz schön viel gemeinsam: Beide sind begleitet von „Goodbye Deutschland“ (alle Infos zur Doku-Soap) nach Mallorca ausgewandert. Und beide sind bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und obwohl sie auf der gleichen Insel wohnen, sind sich Danni Büchner (44) und Lisha (35) bisher noch nie begegnet. Zumindest bis sie sich am Sonntagabend im Megapark über den Weg gelaufen sind.

Danni Büchner schwärmt von Lisha

„Und endlich lern ich sie kennen! Lishaaaa in the House!!“, grölt Danni Büchner (alle Infos zur Büchner-Familie) am Sonntagabend (08. Mai) in ihrer Instagramstory. Die beiden Wahlmallorquinerinnen sind im Megapark in Palma unterwegs und haben sich eben erst kennengelernt. Doch Danni Büchner ist scheinbar schon jetzt von ihrer TV-Kollegin begeistert.

„Ich kann euch nur sagen, ich liebe sie!“, schwärmt die 43-Jährige. Und Lisha ruft: „Ich liebe dich auch!“ Danni Büchner erklärt auch gleich noch, was sie an der Youtuberin zu schätzen weiß: „Sie hat eine große, ehrliche Klappe wie ich. Und das Lisha, können die meisten nicht vertragen!“

Gemeinsames TV-Projekt? Danni und Lisha können es sich vorstellen

Lisha hat direkt eine Idee: „Irgendwann gehen wir zusammen in ein Format und dann killen wir sie alle!“ Danni Büchner scheint begeistert. Ob wir die beiden bald gemeinsam in einer Sendung sehen werden? Beide waren bereits im „Sommerhaus der Stars“. Allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Lisha 2020 in der Skandalstaffel mit Eva Benetatou und André Mangold. Danni schon 2018.

Apropos Mallorca: Die Fünffach-Mama lebt nun schon so lange auf der Baleareninsel, dass ihre Zwillinge besser Spanisch sprechen als Deutsch. In ihrer Instagram-Story erzählt Danni Büchner, sie hätten „Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen“. Verwendete Quellen: Instagram/Danni Büchner