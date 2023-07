Große Liebe beim „Bergdoktor“ in Staffel 17? Hans Sigl druckst rum

Von: Volker Reinert

„Bergdoktor“-Fans müssen noch etwas geduldig sein. Die neuen Folgen der beliebten ZDF-Serie mit Hans Sigl in der Hauptrolle wird es 2024 zu sehen sein. Doch eine Frage schwirrt schon vielen passionierten Zuschauern durch den Kopf. Findet Dr. Martin Gruber endlich seine große Liebe?

Ellmau – Hans Sigl (53) ist in der Hauptrolle des Dr. Martin Gruber seit 2008 in „Der Bergdoktor“ zu sehen. Nach vielen Höhen und Tiefen – auch in Sachen Liebe – könnte sich das Blatt für den Helden der Serie in der neuen 17. Staffel allerdings zum Positiven wenden. Denn Martin Gruber wird auf einen vergangenen Flirt treffen. Gibt es endlich ein Happy End in puncto Liebe?

Liebesglück für den „Bergdoktor“? Ex-Flirt kehrt nach Ellmau zurück

Auf ein Happy End im Finale der 16. Staffel mussten die „Bergdoktor“-Fans vergebens warten. Grubers Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) liegt im Koma und ihre Söhne Martin (Hans Sigl, 53) und Hans (Heiko Ruprecht, 50) haben sich immer noch nicht versöhnt. Wird sich das 2024 ändern?

In Staffel 16 gab es zumindest einen Flirt-Lichtblick. Zwischen Martin Gruber und Karin Bachmaier (Hilde Dalik, 44) knisterte es gewaltig. Und auch in Staffel 17 wird Hilde Dadik erneut zu sehen sein, wie bereits bekannt gegeben wurde. Auf Instagram gaben die Schauspieler Sigl und Dalik ihr Comeback in der Serie rundum den Landarzt bekannt. In einem Interview mit bunte.de äußerte sich Sigl nun, ob es mit der von Dalik verkörperten Rolle der Karin Bachmaier ernster wird. Schließlich ist der „Bergdoktor“ seit der Trennung und dem Abschied seiner großen Liebe Anne (Ines Lutz, 40) am Ende der 15. Staffel wieder Single.

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Hans Sigl druckst im Interview zum Thema Liebesleben für den „Bergdoktor“ rum

Sigl beschreibt das Liebesleben seiner Kult-Rolle mithilfe einer Wetternachricht zur Veranschaulichung und hält sich dabei sehr bedeckt: „Wir sehen hier eine dunkle Wolke, die die letzten Jahre vom Bergdoktor mit einem Tiefdruckgebiet angehalten hat. Wir sehen hier eine leichte Hochentwicklung, es könnte sein, dass sich in den nächsten Morgenstunden dieses Hoch entwickelt am Gruberhof (...). Es könnte auch sein, dass dieses Dauerhoch vielleicht sogar den ganzen Sommer übersteht. Und wir sehen hier auf der Bergdoktor-Karte nach hinten raus, dass es eine positive Entwicklung nach oben gibt und vielleicht ein sonniges Gemüt erscheint“. Weiter sagt Sigl geheimnisvoll: „Wenn man es wüsste, aber ich weiß es nicht“.

Auf die Frage, wie das Hochdruckgebiet denn heiße, antwortet Sigl schmunzelnd: „Das ist die Frage, die ich heute nicht beantworten kann.“ Dass Hilde Dalik in ihre „Bergdoktor“-Rolle zurückkehren wird, steht fest, doch auch Schauspielerin Mariella Ahrens (54) hofft auf ein Comeback beim „Bergdoktor“ nach sage und schreibe 15 Jahren, wie sie IPPEN.MEDIA in einem Interview am „Raffaello Summer Day“ in Berlin am 21. Juni verraten hat. Verwendete Quellen: bunte.de