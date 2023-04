Große Reisepläne: Das plant Ute Freudenberg für ihren Ruhestand

© Hendrik Schmidt/dpa

Ute Freudenberg ist dieses Jahr bei ihrer letzten Tournee auf der Bühne zu sehen. Für den Ruhestand danach hat die 67-jährige schon einige Pläne.

Für Schlagersängerin Ute Freudenberg (67) ist es bald Zeit für den Ruhestand. Vor etwa 50 Jahren stand die Sängerin das erste Mal auf einer Bühne. Dieser erste Auftritt war bei einer DDR-Talentshow. Später wurde die mittlerweile 66-Jährige durch ihren Hit „Jugendliebe“ bekannt. Ihr 50-jährige Bühnenjubiläum wurde sogar mit dem SWR-Musikpreis 2022 ausgezeichnet. Jetzt soll noch eine große Tournee stattfinden – Und dann will die 67-jährige in Rente gehen.

In diesem Jahr wird die letzte Tournee von Ute Freudenberg stattfinden. Für die Zeit danach hat die Sängerin auch schon große Pläne geschmiedet: Eine Reise steht an. In der „Beatrice Egli Show“ erzählte die 67-jährige: „Ich möchte, wenn ich diese Tour, die mittlerweile 30 Termine beinhaltet - wenn ich das alles toll überstanden habe und hoffentlich mein Publikum glücklich gemacht habe, dann möchte ich gerne nach Sri Lanka fliegen, am Strand spazieren gehen und ayurvedische Massagen genießen. (...) Und was danach kommt, das wird das Leben entscheiden.“

Deshalb hört Ute Freudenberg jetzt auf

Die Sängerin hat sich aus einem ganz besonderen Grund heraus entschieden, ihre Karriere nach der Tournee zu beenden – Wie sie in einem Interview mit „Meine Schlagerwelt“ verriet: „s hat ja auch in der Branche Beispiele gegeben, wo einige Leute den Absprung nicht geschafft haben. Und das ist dann peinlich und tut weh und macht die ganze Karriere, die davor fantastisch war, kaputt. Das möchte ich nicht. Ich möchte einen grandiosen Abschluss haben.“ Zwar war diese Entscheidung nicht leicht, doch sie empfinde sie als die Richtige.