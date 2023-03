Große Sorge um Naddel: Lebenszeichen mit fremdem Mann wieder gelöscht

Teilen

Nach langer Social-Media-Pause meldete sich Naddel plötzlich mit dem Bild eines Unbekannten zurück © Instagram: nadjaabdelfarrag_official

Was ist denn bei Naddel los? Monatelang gab es von der Ex von Dieter Bohlen kein Lebenszeichen. Am Sonntag brach Naddel ihre Funkstille und teilte ein seltenes Foto auf Instagram.

Nadja Abd el Farrag, besser bekannt als Naddel, ist fast ein Jahr lang abgetaucht und hat ihre Fans mit der Funkstille in Sorge versetzt. Jetzt meldet sich die Ex von Dieter Bohlen zurück auf Instagram. Nadja Abd el Farrag war aus der Öffentlichkeit verschwunden und gab auch keine Interviews. Sie lebte zurückgezogen und war nicht mehr auf Social Media aktiv. Hat Naddel einfach eine Pause gebraucht, oder steckt mehr dahinter?



Am Sonntagmorgen hat sie die Funkstille gebrochen und auf Social Media ein Lebenszeichen von sich gegeben. Naddel hat einen Beitrag auf Instagram gepostet - eine Rarität, denn den letzten Post gab es im Frühling 2022. Doch der TV-Star hat nicht nur ein Foto von sich gepostet, sondern auch von einem unbekannten Mann an ihrer Seite. Ist er der Grund für die Funkstille?

Der Mann an ihrer Seite ist ein Unbekannter

Der Beitrag, den Naddel auf Instagram gepostet hat, sollte einen ganz besonderen Anlass feiern. Schließlich war es ihr Geburtstag! Unter der Bild schrieb Naddel „Memories 2022“ mit dem Hashtag „it‘s my birthday“. Auf dem Foto posierte sie mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite.



Mit dem Beitrag wirft Naddel einige Fragen auf. „Wer ist denn der Süße neben dir?“, fragte eine Fan unter dem Bild. „Ist der Süße noch zu haben?“, wollte eine andere Userin wissen. Auf die Frage geht Naddel sogar ein und schreibt: „Ja, ist er ... Bewerbungen bitte per DM“. Scheinbar scheint der Unbekannte also nicht ihr Partner zu sein.

Klar ist jedoch, dass es sich mit dem raren Foto auf Instagram um einen Geburtstagsgruß handelt. Nadja Abd el Farrag feierte am Sonntag, den 5. März, ihren 58. Geburtstag. Fans sind jedenfalls erleichtert, dass Naddel sich mal wieder auf Social Media gemeldet hat. „Endlich ein Lebenszeichen! Wir haben uns alle Sorgen gemacht“, kommentiert ein Fan das Foto.

Mittlerweile hat Naddel das Bild wieder gelöscht.