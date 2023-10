Großer Kinderwunsch: Kader Loths Partner trifft heimlich wichtige Entscheidung

Kader Loth und Ismet Atli wären eigentlich gerne Eltern geworden. Jetzt überraschte er seine Liebste mit einer erstaunlichen Entscheidung.

Köln – Dass sich Kader Loth (50) und ihr Partner Ismet Atli (52) von Herzen Nachwuchs wünschen, ist ein offenes Geheimnis. Leider gestaltet sich die Familienplanung in ihrem Fall nicht so einfach. Aufgrund ihrer Diagnose Endometriose hat sich die einstige „Big Brother“-Teilnehmerin vor längerer Zeit die Gebärmutter entfernen lassen und kann deshalb nicht mehr schwanger werden. Eine Adoption wäre jetzt die einzige Lösung für das Paar, doch die strenge Gesetzeslage in Deutschland legt Kader und Ismet aus Altersgründen Steine in den Weg. Dass der Unternehmer womöglich schon andere Pläne geschmiedet hat, erfuhr die Reality-Queen jetzt überraschend vor laufender Kamera.

Ohne Absprache: Ismet Atli hat eine wichtige Entscheidung getroffen

„Wir wollen dieses Jahr noch ein Kind adoptieren beziehungsweise Pflegeeltern [werden]“, erzählt Ismet Atli einer Freundin des Paares während der Dreharbeiten zur TV-Show „B:Real – Echte Promis, echtes Leben“. „Das wissen wir doch gar nicht, so schnell geht’s doch gar nicht“, erwidert Kader Loth.

Doch ihr Partner hat offenbar schon eine andere Lösung in Planung: „Ich habe meine Samen einfrieren lassen, zahle jährlich vierzig Euro.“ Von diesem Bekenntnis ist die 50-Jährige derweil mehr als überrascht. Kopfschüttelnd hakt sie nach: „Wie? Wo hast du deine Samen abgegeben? Was? Wieso weiß ich denn nichts davon?“

Kader Loth bewahrt wie immer die Contenance

Was genau Ismet Atli mit seiner Samenspende letztendlich vorhat, weiß er offensichtlich selbst nicht so genau. Denn eine Schwangerschaft ist für Kader Loth aufgrund ihres früheren Eingriffs ausgeschlossen. Ob er vielleicht eine Leihmutterschaft in Betracht zieht? In Deutschland ist diese Form der Kinderwunschbehandlung nicht erlaubt, doch in Polen und in der Schweiz könnten die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer theoretisch eine Leihmutter engagieren.

Kader Loth und Ehemann Ismet wären gerne Eltern geworden – nun steht eine wichtige Entscheidung an © Future Image/Imago

Richtig begeistert scheint Kader von der heimlichen Samenspende ihres Partners nicht zu sein. Doch wie immer bewahrt sich die TV-Berühmtheit ihren trockenen Humor. „Gib bloß nicht die Patentrechte ab“, warnt sie Ismet im RTL-Video scherzhaft. Für Aufsehen sorgte jüngst auch ein anderes TV-Paar: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kandidatin Yasemin wurde von den Zuschauern regelrecht zerrissen. Verwendete Quellen: RTL