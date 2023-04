Großer Tag für Beatrice Egli: Ihre neue Single „Herzgesteuert“ ist da

Großer Tag für Beatrice Egli: Ihre neue Single „Herzgesteuert“ ist da © Jan Huebner/Imago

Schlagersängerin Beatrice Egli bringt ihre neue Single heraus. Die Fans können ihre Vorfreude auf „Herzgesteuert“ kaum in Worte fassen.

Beatrice Eglis (34) neue Single „Herzgesteuert“ wird heute veröffentlicht. Die 34-jährige ist als Sängerin in ganz Deutschland bekannt. Außerdem ist die Schlagersängerin mittlerweile auch immer öfter im Fernsehen als Moderatorin zu sehen. Die 34-Jährige hat letztes Jahr die erste Ausgabe ihrer eigenen „Beatrice Egli Show“ moderiert. Die Premiere war ein großer Erfolg und die Fortsetzung folgte prompt. Sie hat über 490 Tausend Follower auf Instagram und ist das Idol vieler Fans. Diese können die Veröffentlichung von „Herzgesteuert“ kaum noch erwarten.

Auf Instagram postete die Schlagersängerin am Donnerstag ein Foto von sich in einem knallroten Outfit vor einer ebenso roten Wand. Sie trägt ein trägerloses Oberteil mit tiefem Herzausschnitt und eine High-Waist Lackhose. Dazu schreibt Beatrice Egli: „Morgen kommt sie - meine neue Single HERZGESTEUERT! Ich kann es kaum erwarten, endlich den gesamten Song in voller Länge mit euch zu teilen! Über den Link in meiner Bio könnt ihr euch den Song jetzt schon presaven und euch eine Video-Premieren-Erinnerung für morgen um 11 Uhr stellen!“

Die Fans sind begeistert

Die ersten Hörproben gab es bereits für Einige, wie Egli selbst in einem Kommentar unter ihrem Post verrät: „Wer von euch hat den Song denn bei der Aufzeichnung der Beatrice Egli Show schon gehört?“ Die Fans freuen sich sichtlich über die neue Single und zeigen ihre Begeisterung in den Instagram Kommentaren. So schreibt jemand voller Vorfreude: „Ich liebe diesen Look! Ich freu mich schon soooo auf morgen“ und ein anderer Follower meint zustimmend: „Ich kann es kaum erwarten. Ich bin so aufgeregt und 100% sicher das dieses Lied mein neues Lieblingslied von dir wird!“ Die Single wird am Freitag den 14.04. um 11 Uhr veröffentlicht.