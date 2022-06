„Großer Tag“: Stefanie Giesinger kauft sich eigene Wohnung

Von: Julia Hanigk

Teilen

Stefanie Giesinger teilt mit ihren Fans ihre Freude über ihr Eigenheim. © Screenshots Instagram/stefaniegiesinger

Stefanie Giesinger ist überglücklich: Die ehemalige GNTM-Gewinnerin kaufte sich ihre eigene Wohnung. In Berlin unterzeichnete sie jetzt das Dokument. Ihren Followern zeigte sie erste Eindrücke.

Berlin - Für Stefanie Giesinger (25) startet ein neuer Lebensabschnitt: Die GNTM-Gewinnerin von 2014 hat sich eine eigene neue Wohnung gekauft, wie sie jetzt auf Instagram zeigt. In ihrer Wahlheimat Berlin unterzeichnete sie einen Vertrag und ist jetzt stolze Wohnungsbesitzerin.

Stefanie Giesinger glücklich in neuer Berliner Wohnung

Gleich mehrere Promis sind gerade auf der Suche nach einem Eigenheim. Ex-Bachelorette Melissa Damilia teilte auf Instagram mit, dass sie eine Wohnung zum Kaufen besichtige. Auch Sarah Engels möchte gerne investieren und Jenny Frankhauser veröffentlichte gerade erst Bilder, auf denen sie vor ihrem neu gekauften Haus posiert. Stefanie Giesinger schließt sich dieser Reihe jetzt an und zeigt sich glücklich in neuer Wohnung.

Ein „Großer Tag“ warte auf Stefanie Giesinger, teilt sie ihren Followern schon morgens beim Sport mit. Später löst sie auf: „Ratet mal, wer heute ihre eigene Wohnung kauft“, schreibt das Model in ihrer Instagramstory, während sie über beide Ohren in die Kamera grinst. Ein Bild, auf dem sie ihre Hände in die Luft streckt, soll illustrieren, wie es „innendrin“ aussieht – überglücklich also. Anschließend teilt Giesinger auch, dass sie am 16. Juni in Berlin-Charlottenburg für ihr neues Eigentum unterzeichnet hat.

„Ratet, wer heute ihre eigene Wohnung kauft“: Stefanie Giesinger zieht in Berlin ins Eigenheim

In der neuen Wohnung angekommen, gönnt sich die einstige GNTM-Gewinnerin ein Glas Wein und zeigt auch erste Eindrücke, wie ihr Bad und die gemusterten Fliesen am Boden aussehen. Diesen Moment feiert Stefanie Giesinger mit zwei Freundinnen, die die neue Wohnungseigentümerin direkt besuchen.

In einem Interview auf der Berliner Fashionweek zur Lage in der Ukraine, wählte das Model drastische Worte. Stefanie Giesinger wünschte Putin den Tod: „Ich bin so sauer und geladen“. Verwendete Quellen: instagram.com/stefaniegiesinger