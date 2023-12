Große Fans! Prinzessin Kate und ihre Miniroyals zu Gast bei „Let‘s Dance“-Star Motsi Mabuse

Von: Annemarie Göbbel

Kate Middleton und ihre Kids haben bei einem Set-Besuch Tanz-Jurorin Motsi Mabuse getroffen. Jetzt hat der „Let‘s Dance“-Star im TV geplaudert.

London – Das ist doch mal was anderes für die Kinder von Kate Middleton (41). Statt Kerzen halten beim Gottesdienst oder freundlichem Winken vom Balkon des Buckingham-Palastes oder aus einer alten Kutsche gings mit Mama auf Geheimmission. Besonders die Prinzessin von Wales und ihre Tochter Charlotte sind große Fans der britischen Version von „Let‘s Dance“. Motsi Mabuse (42) ist seit 2019 auch Jurorin bei „Strictly Come Dancing“ und lud die Royals zum Tanz hinter den Kulissen ein.

Motsi Mabuse berichtet im TV von ihrem Geheimtreffen mit Kate Middleton und ihren Kindern

Laut The Sun gab es für die Mitarbeiter während des zweistündigen Besuchs ein striktes Foto-Verbot. Doch Motsi selbst plauderte gestern in der ZDF-Show „Dalli Dalli – Die Weihnachtsshow“ (Ausstrahlung war Dienstag, 19.12. um 20.15 Uhr) über ihr royales Meeting in den „BBC’s Elstree“-Studios.

Ein Insider gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung: „Kate machte selbst Fotos von den Kindern auf den Sitzen der Juroren. Sie wirkte sehr entspannt und hatte immer ein Lächeln auf den Lippen.“ Die Frau des britischen Thronfolgers sei höflich und charmant zu allen gewesen. Sogar der vierjährige Louis, jetzt schon der König der Grimassen und immer für eine Überraschung gut, habe sich bestens benommen.

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis durften auf den Juroren-Plätzen Platz nehmen

Scheinbar lassen Kate und die Kids keine Tanz-Sendung ausfallen. Jetzt selbst die Wertungspaddel für die russische Profi-Tänzerin Katya Jones (34) und den britischen Profitänzer und Choreografen Neil Jones (41) zücken zu dürfen, ist schon eine besondere Ehre. Damit nicht genug: Die drei Miniroyals konnten dem Moderatoren-Team (Tess Daly und Claudia Winkleman) die Hand schütteln und sogar einen Blick in die Garderobe werfen.

Das dürfte genau nach dem Geschmack der Miniroyals gewesen sein: Mit Mama Kate Middleton besuchten sie Tanz-Jurorin Motsi Mabuse bei einem geheimen Set-Besuch in London. © i Images/Imago & Rolf Vennenbernd/dpa

Dass auch König Charles (75) und Königin Camilla (76) große Fans der Tanzsendung sind, ist seit ihrem Deutschland-Besuch bekannt, als sie Tanz-Jurorin Motsi Mabuse beim Empfang auf Schloss Bellevue zu einem Wunschdate trafen. Dabei verriet der Monarch, dass er und Camilla auch schon das Tanzbein im heimischen Wohnzimmer geschwungen hätten. Verwendete Quellen: thesun.co.uk