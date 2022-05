Großes Jubiläum für Andrea Kiewel: Bald wird 600. Fernsehgarten ausgestrahlt

Bald flimmert der 600. Fernsehgarten über die Bildschirme! © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / xNeisx/xEibner-Pressefotox

Am 12. Juni feiert der ZDF-Fernsehgarten sein 600. Jubiläum. Moderiert von Andrea Kiewel, können Fans jetzt auf Live-Zuschauer und großartige Akts hoffen.

Mainz - Andrea Kiewel (56) moderiert seit dem Jahre 2000 den ZDF-Fernsehgarten, also schon ganze 22 Jahre! Jetzt scheint sie sich jedoch auf etwas ganz Besonderes vorzubereiten. Am 12. Juni läuft das Kult-Format zum 600. Mal über die Fernsehbildschirme. Einige Indikatoren für eine anstehende Party gibt es schon einmal.

600 Dance4Fans-Tänzer sollen einen grandiosen Auftritt performen, von denen 60 vor Ort auftreten werden. Es wird ebenfalls gemunkelt, dass das Duo „PACHANTA“ mit dabei ist. Das sind erfreuliche Nachrichten für die Fans des TV-Formats. Vor allem, da das 35. Jubiläum nicht ausreichend gefeiert werden konnte. Durch die Pandemie konnte letztes Jahr nur im kleinen Rahmen und verspätet gefeiert werden.

Die Geschichte des ZDF-Fernsehgartens

Am 29. Juni 1986 schrieb Deutschland TV-Geschichte, als Ilona Christen zum ersten Mal den Fernsehgarten in Mainz präsentierte. Seitdem schaffte es der TV-Klassiker sogar ins Guinnessbuch der Rekorde. Ilona moderierte die Sendung für über sechs Jahre als dann ihre Nachfolgerin Ramona Leiß für weitere fünf Jahre übernahm. Mit einem Jahr Aussetzer in 1999 folgte dann Andrea Kiewel.