Großes „Let‘s Dance“-Finale am 19. Mai: Das sind die Tänze der Stars

Das „Let‘s Dance“-Finale heute wird spannend. Das sind die Tänze und Themen von Julia Beautx, Anna Ermakova und Philipp Boy.

Die Stars haben nun ihre finalen Tänze bekannt gegeben. Bei „Let’s Dance“ geht es jetzt ums Eingemachte. Das Finale steht kurz bevor und die Paare müssen noch einmal alles geben. Die Finalisten sind Julia Beautx, Anna Ermakova und Philipp Boy zusammen mit ihren jeweiligen Partnern. Das große „Let’s Dance“-Finale wird heute, am 19. Mai, um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Die Lieder, Themen und Tänze der finalen drei Paare wurden nun öffentlich gemacht und die Überraschung ist groß. Das erste Tanzpaar besteht aus Julia Beautx und Zsolz Sándor Cseke. Die beiden werden Freestyle zu dem Disney-Thema „Frozen“ tanzen. Dabei werden die Songs „Do You Want To Build A Snowman?”, „Into the Unknown” und der Klassiker „Let It Go” gespielt. Als Jurytanz haben sies ich für Rumba zu „Bésame Mucho“ von Cesaria Evora entschieden. Und als Lieblingstanz wird es Tango zu „Tanguera“ von Sexteto Mayor.

Es wird magisch: „Frozen“, „Barbie und Ken“ und „Alice im Wunderland“

Und auch Phillip Boy und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel haben sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die beiden tanzen Freestyle als „Barbie und Ken“ zu „Barbie Girl“, „Jalebi Baby“, „Candy Shop“, „Not Your Barbie Girl“ und „Hafanana“. Ihr Jurytanz wird „If I Know“ von Bruno Mars, wozu sie Wiener Walzer tanzen. Und als Lieblingstanz performen sie mit Jive zu „Reet Petite“ von Jackie Wilson.

Auch bei Anna Ermakova und Valentin Lusin wird es bunt: Sie tanzen Freestyle ganz nach dem Motto „Alice im Wunderland“ zu den Songs „Alice in Wonderland Theme“, „Boogie Wonderland“, „Going To Battle“ und „Alice“. Und auch ihr Jurytanz wird emotional, so tanzen sie Tango zu o Tango Tis Nefelis“ von Haris Alexiou. Und der Lieblingstanz wird ein langsamer Walzer, zu „Consequences“ von Camila Cabello. Ein spannendes Finale, das sicherlich noch einige Überraschungen bereithält.