„Grundsätzlich nicht abgeneigt“: Sarah Engels schließt weitere Kinder nicht aus

Sarah Engels hat aus ihrer früheren Beziehung zu Pietro Lombardi einen Sohn: Alessio. Mit Ehemann Julian brachte sie die kleine Solea (m) zur Welt. © Instagram/sarellax3

Ende 2021 kam das zweite Kind von Sarah Engels zur Welt. Jetzt deutet sie an, dass die Familienplanung eventuell noch nicht abgeschlossen ist und sie von weiterem Zuwachs „grundsätzlich nicht abgeneigt“ sei.

Köln - Noch nicht mal ein Jahr ist es her, da erblickte Solea Liana das Licht der Welt und ist seit dem der ganze Stolz ihrer Eltern Sarah (29) und Julian Engels (28). Solea ist bereits das zweite Kind der Sängerin. Zusammen mit Sänger Pietro Lombardi hat sie noch Sohnemann Alessio (7).

Beide Väter kümmern sich rührend um ihre Kinder und unterstützen Sarah tatkräftig bei der Erziehung. Das könnte auch dazu beigetragen haben, dass die Sängerin weiteren Familienzuwachs nicht ausschließt.

Sarah Engels möchte gerne noch mehr Kinder haben © Instagram/sarellax3

Kürzlich macht die Musikerin eine Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Ein Fan schrieb: „Wollt ihr noch ein Kind?“ Daraufhin deutet Sarah an: „Ich bin grundsätzlich nicht davon abgeneigt“ Jedoch fügte sie noch hinzu: „Aber jetzt liegt erstmal der Fokus auf den Zweien“ Sarah möchte die Zeit mit ihren zwei Kindern genießen und vollkommen auskosten.

Sarah Engels ist von weiteren Kindern nicht abgeneigt

Auch wenn die ehemalige „DSDS“-Kandidatin in Zukunft eventuell noch weitere Kinder möchte scheint dies noch in etwas weiterer Ferne zu liegen. In ihrer Story erinnert sie sich auch positiv an ihre Schwangerschaft zurück. Die Musikerin schreibt: „Schwanger sein war auch mega schön, aber alles zu seiner Zeit“