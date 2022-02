Bauchfrei 2 Monate nach der Geburt - Gülcan Kamps zeigt ihren fitten After-Baby-Body

So schlank ist Gülcan Kamps nach der Entbindung. © Instagram/Gülcan Kamps

Kurz nach der Schwangerschaft begeistert Gülcan Kamps auf Instagram mit ihrer erschlankten Figur.

Das ging aber fix: Gülcan Kamps (39) zeigt zwei Monate nach der Geburt ihres Babys ihren straffen Bauch auf Instagram. Erst im Dezember waren die Moderatorin und ihr Ehemann Sebastian Kamps (40) zum ersten Mal Eltern geworden. Seitdem versorgt Gülcan ihre Fans regelmäßig mit Updates über ihr Leben als frischgebackene Mama.

Trotz ihres hektischen Alltags scheint die TV-Beauty Zeit für das ein oder andere Workout zu haben. Ein aktueller Beitrag in ihrer Story beweist, wie unglaublich fit sie bereits kurze Zeit nach der Geburt ihres Kindes ist. In dem Clip posiert der ehemalige VIVA-Star bauchfrei im knappen schwarzen Top und trinkt genüsslich eine Tasse Kaffee. „Schönen Sonntag, Freunde“, schrieb Gülcan daneben. Ihre Fans werden sicher ein paar Mal geblinzelt haben, denn von Schwangerschaftspfunden ist keine Spur mehr zu sehen.

Gülcan Kamps: Das hilft ihr beim Abnehmen

Letzte Woche hatte Gülcan ihren Fans bereits erzählt, dass sie dieses Jahr unbedingt fit werden will. „Sieben Kilo seit der Schwangerschaft verloren. Das ging aber schnell. Mein Arzt hat mich bei der ersten Kontrolluntersuchung nach der Geburt gewogen“, verriet sie in ihrer Story. Zum Abnehmen setze sie derzeit auf Home-Workouts und eine gesunde Ernährung. „Gefühlt habe ich 2021 alle meine Muskeln beziehungsweise deren Leistung verloren und möchte mir dieses starke Körperbewusstsein zurückholen“, kündigte Gülcan an.

Gülcan Kamps gibt ihren Fans auf Instagram Einblicke in ihr Privatleben © Instagram/Gülcan Kamps

Obwohl die Influencerin also froh ist, ihren schlanken Körper wiederzubekommen, steht sie gleichzeitig für Body Positivity ein. In einem aktuellen Post teilte sie eine Liebeserklärung an ihren Körper und die „unglaubliche Leistung“, die er vollbracht habe. „Danke, dass du immer für mich da bist und Tag und Nacht funktionierst. Danke für deine Stärke und Ausdauer (sogar in Nächten ohne Schlaf). Danke für die mentale Kraft, die in dir wohnt. Danke für das wunderschönste, was du erschaffen, versorgt, Monate lang beschützt und am Ende mir geschenkt hast“, schrieb Gülcan.

Eine tolle Nachricht, die auch bei den Fans super ankam. „So schön geschrieben! Ich sehe meinen Körper seit der Geburt auch ganz anders. Beeindruckend, dass der Körper weiß, was er zu tun hat, obwohl es das erste Kind ist“, kommentierte ein User.

