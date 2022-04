„Heidewitzka, top Body!“: Gülcan Kamps begeistert kurz nach der Geburt mit ihrem After-Baby-Body

Nun begeistert Gülcan die Fans mit einem Hammer-Foto, auf dem sie ihren unglaublichen After-Baby-Body im heimischen Wohnzimmer präsentiert. © Instagram

Erst vor wenigen Monaten brachte TV-Star Gülcan Kamps ihr Baby zur Welt. Nun präsentiert sie sich bereits wieder in Topform.

Im Dezember wurde Gülcan Kamps (39) zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps (40) durfte sich die Moderatorin über süßen Nachwuchs freuen. Seitdem hält Gülcan die Fans über ihr aufregendes Leben als frischgebackene Mama auf dem Laufenden. Auch wenn die Influencerin keine Babyfotos postet, um die Privatsphäre ihres Kindes zu schützen, gewährt sie ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren privaten Familienalltag.

Nun begeistert Gülcan die Fans mit einem Hammer-Foto, auf dem sie ihren unglaublichen After-Baby-Body im heimischen Wohnzimmer präsentiert. Die TV-Beauty trägt einen Sport-BH von Calvin Klein und kombiniert dazu einen schicken blauen Pyjama, dessen Bluse lässig geöffnet ist. Nicht zu übersehen sind dabei ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, die keinen Zweifel daran lassen: Gülcan ist in Topform – und das nur vier Monate nach der Geburt ihres Babys! Kein Wunder, dass der TV-Star mit einem breiten Lächeln in die Kamera strahlt.

Lob für Gülcan Kamps: „Hübsche Mutti“

Die Aufnahme macht deutlich: Gülcan fühlt sich nach der Schwangerschaft rundum wohl in ihrem Körper. Das finden auch die Fans. Neben dem Post sind zahlreiche begeisterte Kommentare zu lesen wie „Heidewitzka, top Body!“, „Das Mutterglück steht dir gut“, „Wow, du siehst einfach so wunderschön aus“ und „Hübsche Mutti“. Doch auch Gülcans dazugehöriger Text beeindruckt die Fans. Darin verrät die gebürtige Lübeckerin nämlich, wie ihre ganz persönliche Glücksformel lautet.

„Mich begleitet das Thema Glück schon sehr lange und für mich habe ich meinen Weg gefunden. Er besteht aus Dankbarkeit, fokussierter Arbeit, Freizeit mit meiner Familie, Meditation, Bewegung und gesunder Ernährung, soziales Engagement und Me-Time“, schildert Gülcan. Weiter kündigt sie an, bald ein Programm mit ihren Fans zu teilen, in dem sie Tipps für ein „selbstbestimmtes, glückliches Leben“ gibt. „Ich habe gelernt, das Leben und meine Gesundheit zu pflegen und zu schätzen. Viele Menschen sind dazu aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht in der Lage und denen möchte ich helfen“, erklärt die TV-Persönlichkeit.