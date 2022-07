„Ein Löffel geschafft“: Gülcan Kamps‘ Baby isst endlich Brei

Gülcan Kamps ist seit 2007 mit Sebastian Kamps verheiratet. Im Dezember 2021 wurde ihr erstes Kind geboren. © Imago

Stolze Mama: Gülcan Kamps enthüllte, dass ihr Baby endlich Brei isst. Die Moderatorin teilte ein Mama-Update mit ihren Followern.

Meerbusch – Sie könnte nicht stolzer sein: Gülcan Kamps (39) ist überglücklich darüber, dass ihr Baby endlich Brei gegessen hat. Die TV-Moderatorin und ihr Partner Sebastian Kamps (40) wurden im September 2021 zum ersten Mal Eltern eines gemeinsamen Kindes. Gegenüber ihrer Community gab die Schönheit zuvor bekannt, dass sie sich riesig darüber gefreut habe, dass ihr Nachwuchs seine ersten Zähne bekommen habe.



Über ihre Instagram-Storys verkündete die Influencerin jetzt, dass sie sich über einen ganz besonderen Tag im Leben ihres Babys freue, da ihr kleiner Schatz endlich Beikost gegessen habe. Sie erzählte: „Heute war wirklich ein richtig, richtig guter, besonderer Tag für mich.“ Seit sechs Wochen habe sie nämlich darauf gewartet, dass ihr Nachwuchs endlich Brei isst. Während ihr Kind Beikost zuvor ablehnte und wieder ausspuckte, habe es nun „ein Löffel geschafft“. „Ich hab‘ mich total gefreut!“, freute sie sich begeistert.

Gülcan Kamps: Ihr Baby isst endlich Brei

Die Mama von einem Baby genießt ihren neuen Alltag als Mama, auch wenn sie zuvor zugab, dass das Leben mit einem Kind sie manchmal an ihre Grenzen bringen würde. „Jeder Tag ist schöner als der andere (ganz gleich, wie stressig der Tag am Ende war)“, schwärmte sie. Scheint ganz so, als ob die Moderatorin in ihrer Mutter-Rolle voll und ganz aufgeht und die Zeit mit ihrem Nachwuchs sehr genießt!