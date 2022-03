„Noch nie so gut ausgesehen“: Gülcan Kamps begeistert drei Monate nach der Geburt mit ihrem After-Baby-Body

Von: Jennifer Kuhn

Teilen

Gülcan Kamps zeigt Monate später ihren After-Baby-Body auf Instagram © instagram.com/guelcankamps

Im Dezember 2021 wurde Moderatorin Gülcan Kamps zum ersten Mal Mutter. Nun gibt die 39-Jährige ein erstes Update über ihren After-Baby-Body. Ihre Fans sind begeistert.

Düsseldorf - Die ehemalige Viva-Moderatorin Gülcan Kamps veröffentlichte im Dezember, dass sie und ihr Mann Sebastian Kamps zum ersten Mal Eltern geworden sind. So gab die 39-Jährige ihren Followern auf Instagram auch immer wieder ein Update, wie es um das Wohl ihres Kindes steht. So gab sie auch zu, dass ihr Nachwuchs sie ganz besonders auf Trab hält, wie tz.de berichtet.

Gülcan Kamps auf Instagram: „Seit 3 Monaten bin ich die glücklichste Gülcan aller Zeiten“

Kurz nach der Geburt meldete sich die 39-Jährige wieder auf der Social-Media-Plattform Instagram und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche bei ihren Fans. Nun aber zeigte Gülcan Kamps auch ihren After-Baby-Body und ist sehr stolz darauf ihn so präsentieren zu dürfen. „Seit 3 Monaten bin ich die glücklichste Gülcan aller Zeiten. Mein Leben hat sich von dem einen auf den anderen Tag geändert! Zuerst kommt Baby Kamps dann alles andere und ich bin dankbar ohne Ende“, schrieb sie zu ihrem Foto.

In dem Posting gibt die Moderatorin auch zu, dass es ganze fünf Jahre dauerte, bis sie an diesen Punkt gekommen ist, an dem sie jetzt ist. „Fünf Jahre voller Ups and Downs. Fünf Jahre voller Ungewissheit und Hoffnung. Hoffnung und die Vorstellung in meiner Fantasie von meinem kleinen süßen Baby, haben mir die Kraft gegeben durchzuhalten“. Nun ist sie stolze Mama und teilt ihr Glück auf Instagram.

Gülcan Kamps bekommt riesiges Lob von ihren Fans: „Noch nie so gut ausgesehen“

Das Feedback ihrer Fans ist riesig. Innerhalb von wenigen Stunden sammelten sich zahlreiche Kommentare unter ihrem Bild. „Sie haben noch nie so gut ausgesehen wie jetzt“, schrieb ein User. Sie freuen sich mit der 39-Jährigen und erhoffen sich, auch weiterhin Tipps und Einblicke aus ihrem Leben zu bekommen.

Lesen Sie auch Bauchfrei 2 Monate nach der Geburt - Gülcan Kamps zeigt ihren fitten After-Baby-Body Kurz nach der Schwangerschaft begeistert Gülcan Kamps auf Instagram mit ihrer erschlankten Figur. Bauchfrei 2 Monate nach der Geburt - Gülcan Kamps zeigt ihren fitten After-Baby-Body „Ganzen Tag gequengelt“: Gülcan Kamps Baby ist wegen Impfung total fertig Seit Dezember ist Gülcan Kamps stolze Mutter ihres ersten Kindes. Mit drei Monaten wird Baby Kamps nun geimpft. Das stellt sich als große Herausforderung für Mutter und Kind heraus. „Ganzen Tag gequengelt“: Gülcan Kamps Baby ist wegen Impfung total fertig

Gülcan Kamps bekommt große Anerkennung ihrer Fans, als sie ihren After-Baby-Body zeigt © Screenshot/instagram.com/guelcankamps

Gülcan Kamps Baby ist wegen der Impfung total fertig

Gerade in den Anfangsmonaten muss sich ein neugeborenes Baby einigen Untersuchungen unterziehen. Gülcan Camps ließ ihr Baby vor wenigen Monaten impfen und informierte ihre Fans darüber, wie es ihr und ihrem Kind in dieser Zeit erging. Auch diese Zeit zeigte sich als eine große Herausforderung - die sie aber gut meisterte.