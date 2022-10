„Absolut nicht traumhaft“: Gülcan Kamps belastet Geburt ihres Babys

Seit fast einem Jahr ist Gülcan Kamps Mutter. © IMAGO/STAR-MEDIA

Gülcan Kamps ist seit fast einem Jahr Mutter. Nicht alle Erinnerungen an die letzten Monate sind schön, verriet die Influencerin jetzt.

Düsseldorf – Im Dezember 2021 ging für Gülcan Kamps (40) ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Die ehemalige VIVA-Moderatorin brachte ihr erstes Kind zur Welt und ist seitdem als Mami-Influencerin in den sozialen Netzwerken unterwegs. Ihren knapp 500.000 Followern gibt Gülcan regelmäßige Updates aus ihrem Familienalltag, wobei sie nur wenige Details zu ihrem Baby verrät. Weder Geschlecht noch Name von Kamps Junior sind bekannt, denn der TV-Berühmtheit ist es wichtig, die Privatsphäre ihres Kindes zu schützen. Jetzt sprach sie im Netz erstmals über ihre traumatische Entbindung.

Denn wie Gülcan Kamps in einem neuen Instagram-Posting preisgibt, sei ihre Zeit im Kreißsaal leider nicht mit schönen Erinnerungen verbunden. Ganz im Gegenteil: Für den Fernsehstar sei die Entbindung der regelrechte Horror gewesen, obwohl Gülcan sich im Vorhinein intensiv auf die Geburt vorbereitet hatte. Dass sie jetzt offen über die schlechte Erfahrung redet, hat einen besonderen Grund: Gülcan will anderen werdenden Müttern klarmachen, dass nicht immer alles reibungslos verlaufen kann und muss.

Gülcan Kamps will ehrlich über die Schattenseiten des Mutterdaseins sprechen

„Meine Geburt war absolut nicht traumhaft (eher das Gegenteil war der Fall)“, schreibt Gülcan Kamps unter ein Foto, das sie im schwarzen Abendkleid bei einem Event zeigt, „ich dachte bis zu diesem Tag, dass ich alles perfekt geplant habe und habe mich sogar mit mentalem Training vorbereitet.“ Leider sei das letztendlich „alles für die Katz“ gewesen. Doch mit diesen Infos will Gülcan anderen Mamis keinesfalls Angst machen. Stattdessen hat sie ein paar nützliche Tipps parat, mit denen Schwangere sich entsprechend auf die anstehende Entbindung vorbereiten können.

„Bereitet euch vor und bleibt trotzdem offen für Ungeplantes“, schreibt Gülcan unter anderem in ihrem Beitrag. Denn nicht immer verlaufe alles so, wie man es sich im Vorhinein vorgestellt habe. Gülcan resümiert: „Ich schreibe euch das, meine Lieben, weil ich aus den privaten Messages weiß, dass mir ganz viele Mamis und Schwangere folgen und weil das Leben einfach nicht perfekt ist.“