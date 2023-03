Gülcan Kamps hat ersten wichtigen Termin mit Kind: Absoluter Reinfall

Für Gülcan Kamps und ihren Nachwuchs ging es zum ersten Mal zum Friseur. Noch bevor die Schere angesetzt wurde, nahm die Moderatorin aber wieder Reißaus.

Düsseldorf – Gülcan Kamps (40) teilt regelmäßig Einblicke ihres frischgebackenen Mami-Alltages mit ihrer Instagram-Anhängerschaft. Dabei geht es natürlich immer wieder um erste Male des „Baby Kamps“, wie sie ihren Sprössling liebevoll nennt – denn weder Geschlecht noch Name hat die Moderatorin je verraten. Nun ist der Knirps schon ein Jahr alt und ein weiteres erstes Mal steht an: Der erste Friseurbesuch.

Für Gülcan Kamps und ihren Nachwuchs ging es zum ersten Mal zum Frisör. Der Besuch erwies sich jedoch als ziemlicher Reinfall. © Screenshot/Instagram/guelcankamps; IMAGO/nicepix.world (Fotomontage)

Der Nachwuchs habe nämlich schon ganz schön lange Haare bekommen, so Gülcan in ihrer Instagramstory. Während die 40-Jährige mit dem Spross zum Friseur um die Ecke stiefelt, nimmt die einstige VIVA-Moderatorin ihre 470 Tausend Follower mit und offenbart, den Friseurbesuch schon seit einem halben Jahr hinauszuzögern. Nun habe ihr Liebster Sebastian Kamps (41) sie sogar ein bisschen dazu gedrängelt, denn Baby Kamps sehe langsam aus wie „ein kleiner Professor“. „Die Haare fliegen links, rechts, kreuz und quer. Da kann man wirklich nichts mehr bändigen“, erklärt das TV-Gesicht.

Gülcan Kamps: „Ich glaube, sie hatte heute den schlechtesten Tag ihres Lebens“

Aber es hat natürlich einen Grund, wieso die Mama den Termin so lange vor sich hingeschoben hat und so gibt sie zu: „Ich glaube, das wird gleich sehr emotional“. Schließlich bedeutet so ein erster Friseurbesuch, dass der Nachwuchs langsam aber sicher groß wird. Und eine emotionale Erfahrung sollte es auch werden – nur anders als gedacht. Nach nur wenigen Minuten meldet sich die 40-Jährige schon zurück bei ihren Followern: „Absoluter Reinfall“. Gülcan Kamps habe den Friseurbesuch abgebrochen.

Wer jetzt denkt, dass Baby Kamps sich gewehrt oder Mama Gülcan einen Rückzug gemacht hat – Fehlanzeige. Die Mitarbeiterin sei stattdessen der Grund gewesen, dass die beiden Kamps nach wenigen Minuten kehrt gemacht haben. „Ich glaube, sie hatte heute den schlechtesten Tag ihres Lebens. Sie war so unfreundlich und so schlecht gelaunt“, berichtet das TV-Gesicht ihren Followern.

Und damit nicht genug: Der Friseur, der die Haare von Baby Kamps schneiden sollte, hatte keinerlei Erfahrung mit Baby-Haaren. Alles in allem keine gute Kombination für eine so wichtige erste Erfahrung – also nahm Gülcan Reißaus. Der sympathische TV-Star wolle nun einen richtigen Kinderfriseur aufsuchen und einen neuen Versuch starten und erntet dafür Zuspruch und etliche liebe Nachrichten von ihren Fans.