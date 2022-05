„Große berufliche Herausforderung“: Gülcan Kamps will mit Datingshow wieder als Moderatorin durchstarten

Teilen

Gülcan freut sich über ihren neuen Job als Moderatorin © Instagram/Gülcan Kamps

Neu-Mama Gülcan Kamps kündigt ihr großes TV-Comeback an. Als Moderatorin einer Datingshow kehrt sie zurück ins deutsche Fernsehen.

Bald gibt es im TV wieder Neues von Gülcan Kamps (39)! Die ehemalige Viva-Moderatorin brachte im Dezember vergangenen Jahres ihr erstes Kind zur Welt. Seitdem dreht sich alles im Leben der stolzen Mama um Baby Kamps. Nach der Kennenlernzeit widmet sich Gülcan nun aber auch wieder ihrem Job als Moderatorin. Auf Instagram gibt sie ihren Followern spannende Einblicke in ihr vielversprechendes neues Projekt. Demnach wird die brünette Schönheit bald eine neue Datingshow im Fernsehen präsentieren.

„Feuerprobe bestanden! Diese Show war für mich die erste große berufliche Herausforderung, Familie, Baby und Job unter einen Hut zu bekommen und ich bin sehr glücklich, dass es so gut gelaufen ist“, schreibt sie auf ihrem Account. Ihre Worte lassen durchblicken, wie sehr es Gülcan vermisst hat, vor der Kamera zu stehen. Auf dem dazugehörigen Foto posiert sie im schicken blauen Glitzer-Rock und engen orangefarbenen Oberteil und streckt gut gelaunt die Hände in die Luft.

Gülcan Kamps: Ihre neue Show kommt im Sommer

„Dank meiner Family konnte ich mich auf diese spannende Produktion fokussieren und meine Liebe zur Moderation voll ausleben. Danke an das herzliche und wundervolle Team vor Ort. Ihr wart fantastisch und ein großes Danke an den Sender für die extra Portion Loyalität“, fügt Gülcan hinzu. Welcher TV-Sender sie zurück auf den Bildschirm holt, verrät sie allerdings nicht. Auch der Name des Formats ist nicht bekannt. Mit dem Hashtag #comingsoon und #summer2022 deutet die Wahl-Düsseldorferin aber an, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie die Zuschauer wieder im Fernsehen bewundern können.

Bereits letzte Woche kündigte Gülcan an, dass sie zurück ins TV kehrt. „Gülcan, möchtest du wieder als Moderatorin im Fernsehen arbeiten? Das wurde ich gestern bei Dreharbeiten zu einem wundervollen TV-Projekt gefragt. Meine Antwort: Ja! Mehr kann ich im Moment noch nicht verraten, meine Lieben“, verkündete die Influencerin geheimnisvoll. Wenige Tage später schob sie ein aufregendes Update hinterher und verriet, für die „beste neue Datingshow im deutschen Fernsehen“ vor der Kamera zu stehen.